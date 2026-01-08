ChatGPT Health: OpenAI ने लॉन्च किया हेल्थ-फोकस्ड नया फीचर, जानिए क्या है खास

ChatGPT Health: ओपनएआई ने ChatGPT के अंदर एक नया हेल्थ-फोकस्ड फीचर ChatGPT Health लॉन्च करने की घोषणा की है. इस फीचर को लांच करने के पीछे का उद्देश्य है यूजर्स को मेडिकल जानकारी को सही तरीके से समझाना, डॉक्टर से मिलने की तैयारी करने और डाइट और फिटनेस से जुड़ी बातों में सही को लेकर के सही गाइडेंस देने में मदद करना है. ChatGPT Health को फिलहाल स्टेप-बाई-स्टेप तरीके से रोल-आउट किया जा रहा है और शुरुआती दौर में यूजर्स को वेटलिस्ट के जरिये एक्सेस मिलेगा.

क्या है ChatGPT Health?

ChatGPT Health को 7 जनवरी को एक डेडिकेटेड हेल्थ एक्सपीरियंस के रूप में पेश किया गया है. ओपनएआई के मुताबिक, यह फीचर मेडिकल जानकारी को समझने में मदद करेगा, लेकिन न तो यह किसी बीमारी का इलाज करेगा और न ही डॉक्टर की जगह लेगा. इसका मकसद यूजर्स को ज़्यादा जागरूक और तैयार बनाना है ताकि वो अपनी हेल्थ से जुड़े फैसले बेहतर तरीके से ले सकें.

इस फीचर की खास बात यह है कि यह यूजर की परमीशन से उनके इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स, वियरेबल डिवाइसेज़ और वेलनेस ऐप्स जैसे Apple Health, Function और MyFitnessPal से कनेक्ट हो सकता है. इससे ChatGPT यूजर के पर्सनल हेल्थ डेटा को अपने AI फीचर के साथ जोड़कर ज्यादा सही जानकारी दे सकेगा.

अलग हेल्थ एक्सपीरियंस क्यों?

ओपनएआई का कहना है कि हेल्थ से जुड़ी जानकारी अक्सर अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स, ऐप्स, PDF और मेडिकल नोट्स में बिखरी रहती है. ऐसे में किसी व्यक्ति के लिए अपनी पूरी हेल्थ को सही तरीके से समझना मुश्किल हो जाता है. इसी कारण लाखों लोग पहले से ही ChatGPT का इस्तेमाल हेल्थ जानकारी समझने के लिए कर रहे हैं.

ChatGPT Health इसी जरूरत को ध्यान में रखकर बनाया गया है. यह फीचर टेस्ट रिपोर्ट्स समझने, डॉक्टर से पूछे जाने वाले सवालों की तैयारी, डाइट-एक्सरसाइज रूटीन अपनाने और समय के साथ हेल्थ पैटर्न्स रिव्यू करने में मदद करेगा.

पर्सनल हेल्थ डेटा का इस्तेमाल कैसे होगा?

जब कोई यूजर अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स या वेलनेस ऐप्स को कनेक्ट करता है, तो ChatGPT Health के जवाब उसी डेटा पर आधारित होते हैं. सभी कनेक्शन केवल यूजर की परमीशन से ही होते हैं और यूजर कभी भी ऐप्स को डिस्कनेक्ट कर सकता है.

प्राइवेसी और सिक्योरिटी कितनी सुरक्षित?

ओपनएआई के अनुसार, प्राइवेसी ChatGPT Health का सबसे अहम हिस्सा है. यह फीचर ChatGPT के भीतर एक अलग स्पेस में काम करता है. हेल्थ से जुड़ी चैट्स, फाइल्स और कनेक्टेड ऐप्स को अन्य चैट्स से अलग रखा जाता है. हेल्थ का अपना अलग मेमोरी सिस्टम है, जिससे कोई भी पर्सनल जानकारी का इस्तेमाल नही होता है. यूजर के पास ये कंट्रोल होगा कि वो अपनी हेल्थ मेमोरी देखे, डिलीट करे या किसी भी समय ऐप्स को हटाए.

किसे मिलेगा एक्सेस और कैसे?

शुरुआती दौर में ChatGPT Health का एक्सेस वेटलिस्ट के जरिये लिमिटेड यूजर्स को ही मिलेगा. ओपनएआई के मुताबिक, Free, Go, Plus और Pro प्लान वाले यूजर्स (यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया, स्विट्ज़रलैंड और UK को छोड़कर) के लिए ये होगा. एक्सेस मिलने के बाद यूजर ChatGPT के साइडबार से “Health” आप्शन चुन सकेंगे. कंपनी ने बताया है कि आने वाले हफ्तों में वेब और iOS पर इसका दायरा और बढ़ाया जाएगा.

