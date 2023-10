Nose Picking: सामान्य रूप से नाक में उंगली डालना (Naak me ungali) लोगों के बीच करने वाली हरकत नहीं है. इससे लोगों को असुविधा हो सकती है और नाक के अंदर चोट लगने का भी खतरा रहता है. इसके बावजूद बच्चों से भरे किसी कमरे में देखने पर आपको एक न एक बच्चा अपनी नाक में उंगली डाले जरूर नजर आएगा. हालांकि नाक में उंगली डालने की आदत से किसी को जान की हानि नहीं होती है लेकिन यह नाखून चबाने जैसी बुरी आदत है जो काफी हद तक बैक्टीरिया फैलाने के लिए भी जिम्मेदार होती है.

How harmful is it to pick your nose? आइए जानते हैं नाक में उंगली डालने की आदत का कारण और इससे होने वाले खराब असर और आदत छुड़ाने के उपाय के बारे में …

नाक में उंगली डालने के कारण | Reasons of nose picking

बच्चों और वयस्कों के पब्लिक में नाक में उंगली डालने के कई कारण होते हैं. हमारे नाक में रहने वाला म्यूकस नेजल पैसेज को लुब्रिकेट करते हैं और बीमारियों के कीटाणुओं को लंग्स तक पहुंचने से रोकते हैं. एलर्जी और साइनस इंफेक्शन के कारण म्यूकस की मात्रा बढ़ जाती है जिससे असहजता बढ़ने लगती है. इस असहजता के कारण नाक में बार बार उंगली जाती है. हालांकि बच्चे नर्वस होने या बोर होने पर भी नाक में उंगली डालते हैं और धीरे-धीरे यह हरकत उनकी आदत बन जाती है.

बच्चों को नाक में उंगली डालने से कैसे रोकें | How to stop a child from nose picking

बच्चे को ऐसा करते देखने पर डांटने की बजाए उन्हें टिश्यू पेपर या रुमाल यूज करने के लिए कहें. बच्चों को समझाएं पब्लिक में ऐसा करना अच्छी आदत नहीं है. बच्चों की आदत के सही कारण का पता लगाएं. कहीं बच्चा नर्वस होने के कारण या एलर्जी के कारण नाक में उंगली तो नहीं डालता है. कारण का पता लगने पर डॉक्टर से सलाह लें. ड्राई नोज कर समस्या से बचने के लिए सलाइन ड्रॉप्स या कूल एयर ह्यूमिडिफायर का यूज करें. मौसमी एलर्जी के लिए दवा लें. सर्दी जुकाम के समय बच्चे के नाक में उंगली डालने के बाद उन्हें हाथ धोने के लिए कहें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)