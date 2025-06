गर्मियों में क्यों आता है नाक से खून और क्या है इसका इलाज, डॉक्टर से जानें...

Nose Bleeding In Summer: गर्मियों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है, देश के कई हिस्सों में तापमान 40 के पास पहुंचने लगा है. गर्मियों के मौसम में अक्सर नाक से खून आने के मामले नजर आते हैं. आम बोलचाल में नाक से खून आने को नकसीर कहते है. गर्मियों में ये समस्या क्यों बढ़ जाती है और इसका प्राथमिक उपचार क्या है, ये जानने के लिए NDTV ने बात की डॉ समीर भाटी (Dr. Sameer Bhati), चलिए जानते है उन्होंने क्या जवाब दिया. डॉ समीर ने कहा कि गर्मियों में एपिटक्सिस (Epistaxis) यानी नाक से खून आने के मामले काफी बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारी नाक के अंदर छोटी-छोटी रक्त वाहिकाएं यानी ब्लड वेसल्स होती है जो कि इस मौसम में कई बार रप्चर हो जाती है, जिसकी वजह से नाक से खून आना (Nose Bleeding) शुरू हो जाती है. दरअसल गर्मी के मौसम में, शुष्क हवा की वजह से कई बार नाक में नमी की कमी हो जाती है, जिससे नाक के अंदर की ब्लड वेसल्स सूख जाती हैं और वह फैल जाती हैं. जिसके चलते नाक से खून आने लगता है.

नाक से खून आने पर क्या करें? (What to do if you have a nosebleed)

डॉ भाटी ने कहा कि नाक से खून आने पर घबराएं नहीं, शांत रहें और खून को बंद करने की कोशिश करें. जिस व्यक्ति की नाक से खून आ रहा है उसे सीधा बैठाएं. फिर नाक को दबाकर खून रोकने की कोशिश करें. सिर पर ठंडा पानी डालें. अगर इन सब उपायों के बाद भी खून बंद नहीं हो रहा है तो डॉक्टर से संपर्क करें.

डॉ ने ये भी कहा कि कई बार ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से भी नाक से खून आ सकता है. दरअसल उच्च रक्तचाप (Hypertension) की वजह से नाक में मौजूद वेसल्स फट सकती हैं और नाक से खून आ सकता है. इसलिए अगर फर्स्ट एड (First aid) के बाद भी खून बंद नहीं हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं.

