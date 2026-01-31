High-Protein Vegetarian Meal Plan: रोजाना 100 ग्राम प्रोटीन खाने के आसान तरीके, एक्सपर्ट से समझें

Veg Protein Options: शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सही मात्रा में रोजाना प्रोटीन से भरपूर डाइट लेना बेहद जरूरी हो जाता है, लेकिन शाकाहारी होने के कारण कई बार लोग प्रोटीन कैसे लें इस दुविधा में फस जाते हैं. इसी सवाल को दिमाग में रखते हुए हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट खुशी छाबड़ा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि शरीर में प्रोटीन की मात्रा पूरी करने के लिए ना तो मीट की जरूरत है, ना सप्लीमेंट्स की. बिना इन चीजों के भी आप आराम से 100 ग्राम प्रोटीन हासिल कर सकते हैं, वो भी पूरी तरह शाकाहारी डाइट से और किफायती तरीके से.
हाई प्रोटीन डाइट चार्ट
नाश्ते से पहले:
न्यूट्रिशनिस्ट खुशी छाबड़ा दिन की शुरुआत भुने हुए अलसी के बीज के साथ करने की सलाह देती हैं, जो आपको करीब 2 ग्राम प्रोटीन दे सकते हैं, आप चाहें तो कद्दू के बीज या चिया बीज भी खा सकते हैं.
नाश्ते में:
नाश्ते में आप साबुत गेहूं वेज पनीर सैंडविच के साथ या तो आप ग्रीक दही या स्किर दही ले सकते हैं. अगर आप पनीर नहीं खाते हैं, तो आप टोफू को अपनी थाली में शामिल कर सकते हैं. इन सब को मिलाकर खाने से आप शरीर को 15 ग्राम प्रोटीन दे सकते हैं.
लंच में:
लंच पूरे दिन के प्रोटीन का सबसे मजबूत हिस्सा है, इसमें करीब 41 ग्राम प्रोटीन लिया जा सकता है बस आपको इन चीजों को अपनी थाली में शामिल करना होगा साबुत गेहूं की चपाती, मसाला सोया चंक्स, मूंग की दाल और सब्जियां.
शाम में:
शाम के लिए आप अदरक के बनी चाय के मखाना वेज चाट को अपना साथी बना सकते हैं और ऊपर से इसमें टोफू और सीड्स को डाल सकते हैं. ये स्नैक लगभग 13 ग्राम प्रोटीन देता है.
डिनर में:
डिनर में आप चटनी के साथ बेसन का चीला और रायता ले सकते हैं, जिससे करीब 26 ग्राम प्रोटीन मिलता है.
