चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी लगाने के फायदे हैं गजब, जानकर कहेंगे आप पहले क्यों नहीं था पता

Multani Mitti Ke Fayde: त्वचा के लिए मुल्तानी मिट्टी के फायदे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे. मुल्तानी मिट्टी लगाने से चेहरे को एक साथ कई प्रकार के लाभ मिलते हैं और चेहरे पर निखार आ जाता है. मुल्तानी मिट्टी का फेस फैक घर पर आसानी से बनाया जा सकता है. कई तरह की चीजों को मिलाकर इसका फेस पैक बनाया जाता है. अगर चेहरा चिपचिपा रहता है, तो मुल्तानी मिट्टी में पानी मिलाकर इसे चेहरे पर लगा लें. इसी तरह से अगर चेहरे में कोई दाग या धब्बा है तो मुल्तानी मिट्टी में नींबू डालकर चेहरे पर लगा लें. वहीं निखार पाने के लिए मुल्तानी मिट्टी के अंदर थोड़ी सी हल्दी मिला लें. इस फेस पैक को चेहरे पर 15 मिनट रखें, चेहरे पर निखार आ जाएगा, जो कि लंबे समय तक बना रहेगा. आइए जानते हैं अब मुल्तानी मिट्टी लगाने से जुड़े और फायदों (Multani Mitti Ke Fayde) के बारे में.

चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी लगाने के फायदे (Multani Mitti Ke Fayde For Face)

जलन करे दूर

चेहरे पर जलन होने पर मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग करें. मुल्तानी मिट्टी के पाउडर में गुलाब जल मिला दें. इस फेस पैक को 10 मिनट तक लगाएं और फिर पानी से साफ कर लें. ऐसा करने से चेहरे पर ग्लो आ जाएगा और साथ ही जलन भी दूर हो जाएगी.

रुखापन करे दूर

जिन लोगों की त्वचा रूखी रहती है वो मुल्तानी मिट्टी की मदद से रुखापन दूर कर सकते हैं, रुखापन दूर करने के लिए मुल्तानी मिट्टी के पाउडर में एलोवेर मिला दें. इस फेस पैक को चेहरे और गर्दन पर अच्छे से लगाएं और 15 मिनट बाद पानी से साफ कर दें. इस फेस पैक को हफ्ते में तीन बार लगाएं. इसके अलावा आप चाहे को मुल्तानी मिट्टी के अंदर शहद भी मिलाकर चेहरे पर लगा सकते हैं. शहद और मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक लगाने से भी चेहरे की त्वचा नरम बन जाती है और ग्लो भी करने लग जाती है.

तो ये थे मुल्तानी मिट्टी को चेहरे पर लगाने से जुड़े कुछ फायदे.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)