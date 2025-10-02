विज्ञापन
विशेष लिंक

'गंदे पानी से फैलते हैं सबसे ज़्यादा रोग...' बनेगा स्वस्थ इंडिया मुहिम' में बोले केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल

एनडीटीवी के सीईओ और एडिटर इन चीफ, राहुल कंवल ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, सी आर पाटिल के साथ स्वच्छता पर चर्चा की. केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने इस दौरान कहा कि कई सारी बीमारियां गंदे पानी से फैलती हैं.

Read Time: 2 mins
Share
'गंदे पानी से फैलते हैं सबसे ज़्यादा रोग...' बनेगा स्वस्थ इंडिया मुहिम' में बोले केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल
पानी को हमेशा उबलकर ही पीना चाहिए.

डेटॉल-एनडीटीवी बनेगास्वस्थइंडिया सीजन 12 आज लॉन्च हो गया है. इस सीजन में स्वच्छता पर खुलकर बात की गई. इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल ने भी हिस्सा लिया और उन्होंने बताया की कैसे गंदा पानी कई बीमारियों का घर होता है. साथ ही उन्होंने साफ पानी पीने पर भी जोर दिया. डेटॉल-एनडीटीवी बनेगास्वस्थइंडिया में जब NDTV के एडिटर-इन-चीफ राहुल कंवल ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, सी आर पाटिल से गंदे पानी से होने वाली बीमारियों पर बात कि तो उन्होंने कहा सभी बीमारियां गंदे पानी से आती हैं.

#BanegaSwasthIndia | 'गंदे पानी से फैलते हैं सबसे ज़्यादा रोग...' - बनेगा स्वस्थ इंडिया मुहिम में NDTV के एडिटर-इन-चीफ राहुल कंवल से बातचीत में बोले केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल @DettolIndia | @ThisIsReckitt | @CRPaatil | @rahulkanwal | #IAmTheChange pic.twitter.com/FqIp3H9490

— NDTV India (@ndtvindia) October 2, 2025

मंत्री ने आगे कहा सबसे पहले पानी को सही करना होगा और इसलिए पीएम नरेंद्र मोदी ने 2019 में जल जीवन योजना शुरू की है. WHO के अनुसार हर साल गंदे पानी की वजह से डायरिया के कारण हजारों बच्चों की मौत होती है. पहले पांच साल में करीब तीन लाख बच्चों की जान बचाई गई है, साफ पानी देने बेहद ही जरूरी है.

पानी को किस तरह से करें शुद्ध

आप जो पानी पीते हैं, अगर आपको लगता है कि वो शुद्ध नहीं है, तो उसे उबलकर ही पीएं.  पानी को शुद्ध करने का ये सबसे आसान तरीका है. पानी को कम से कम 3-5 मिनट तक उबलें. फिर उसे ठंडा होने दें. उबले हुए पानी का स्वाद थोड़ा अलग हो सकता है लेकिन इस पानी को पीने से पेट सही रहता है. हो सके तो घर में पानी को शुद्ध करने वाली फिल्टर मशीन लगा दें. 

इन बातों का रखें ध्यान

1.जिस भी बर्तन में पानी रखें उसे जरूर ढक्कर रखें

2.अगर पानी से बदबू आए तो उसे न पीएं.

3. पानी अगर ज्यादा दिन पुराना है तो भी उसे न पीएं. 

य़े भी पढ़ें- Vitamin B12 की कमी को तेजी से दूर कर देगी ये चीज, बस ऐसे करें डाइट में शामिल
 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gande Pani Se Hone Wali Bimari, Union Minister C.R. Patil, BanegaSwasthIndia Season 12
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com