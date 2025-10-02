'गंदे पानी से फैलते हैं सबसे ज़्यादा रोग...' बनेगा स्वस्थ इंडिया मुहिम' में बोले केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल

डेटॉल-एनडीटीवी बनेगास्वस्थइंडिया सीजन 12 आज लॉन्च हो गया है. इस सीजन में स्वच्छता पर खुलकर बात की गई. इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल ने भी हिस्सा लिया और उन्होंने बताया की कैसे गंदा पानी कई बीमारियों का घर होता है. साथ ही उन्होंने साफ पानी पीने पर भी जोर दिया. डेटॉल-एनडीटीवी बनेगास्वस्थइंडिया में जब NDTV के एडिटर-इन-चीफ राहुल कंवल ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, सी आर पाटिल से गंदे पानी से होने वाली बीमारियों पर बात कि तो उन्होंने कहा सभी बीमारियां गंदे पानी से आती हैं.

मंत्री ने आगे कहा सबसे पहले पानी को सही करना होगा और इसलिए पीएम नरेंद्र मोदी ने 2019 में जल जीवन योजना शुरू की है. WHO के अनुसार हर साल गंदे पानी की वजह से डायरिया के कारण हजारों बच्चों की मौत होती है. पहले पांच साल में करीब तीन लाख बच्चों की जान बचाई गई है, साफ पानी देने बेहद ही जरूरी है.

पानी को किस तरह से करें शुद्ध

आप जो पानी पीते हैं, अगर आपको लगता है कि वो शुद्ध नहीं है, तो उसे उबलकर ही पीएं. पानी को शुद्ध करने का ये सबसे आसान तरीका है. पानी को कम से कम 3-5 मिनट तक उबलें. फिर उसे ठंडा होने दें. उबले हुए पानी का स्वाद थोड़ा अलग हो सकता है लेकिन इस पानी को पीने से पेट सही रहता है. हो सके तो घर में पानी को शुद्ध करने वाली फिल्टर मशीन लगा दें.

इन बातों का रखें ध्यान

1.जिस भी बर्तन में पानी रखें उसे जरूर ढक्कर रखें

2.अगर पानी से बदबू आए तो उसे न पीएं.

3. पानी अगर ज्यादा दिन पुराना है तो भी उसे न पीएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)