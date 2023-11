टेक्स्ट नेक सिंड्रोम के लक्षण और बचने के उपाय | Gardan me dard ho to kya kare

Text Neck Syndrome: आजकल घंटों स्मार्टफोन देखने और लैपटॉप या कंप्यूटर पर काम करने के कारण लोगों को गर्दन, पीठ और कंधों में दर्द की शिकायत आम है. यह टेक्स्ट नेक सिंड्रोम (Text Neck Syndrome) के कारण हो सकता है. ज्यादा देर तक एक ही पोजीशन में सिर झुका कर मैसेजिंग करना, चैटिंग करना या फिर लैपटॉप पर काम करना बॉडी पॉश्चर को बिगाड़ देता है जिसके कारण गर्दन और रीढ़ की हड्डी में परेशानी होने लगती है. आगे की ओर झुके रहने के कारण रीढ़ की हड्डी का गर्दन पीठ और कंधों को सहरा देने वाले लिंगामेंट और मसल्स पर असर पड़ने लगता है. इससे गर्दन, पीठ और कंधों के अलावा सिर में भी दर्द रहने लगता है. आइए जानते हैं टेक्स्ट नेक सिंड्रोम के लक्षण (Symptoms of Text Neck Syndrome) और इससे बचने के उपाय (Is it possible to fix text neck?)