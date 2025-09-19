विज्ञापन
शहद और लहसुन मिलाकर खाने से क्या होता है?

What Is Garlic And Honey Good For: चलिए अब जानते हैं अगर लहसुन और शहद दोनों का साथ में सेवन किया जाए तो शरीर को और क्या फायदे हो सकते हैं. 

What Is Garlic And Honey Good For: लहसुन और शहद दोनों ही गुणों का भंडार है. इनका सेवन कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से राहत दिलाने के लिए किया जाता है, लेकिन क्या आप यह जानते हैं? अगर आप इन दोनों का सेवन साथ में करते हैं, तो शरीर को दोगुने लाभ भी हो सकते हैं. लहसुन एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है. वहीं, शहद भी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है. तो चलिए अब जानते हैं अगर इन दोनों का साथ में सेवन किया जाए तो शरीर को और क्या फायदे हो सकते हैं. 

Shahad Aur Lahsun Khane Se Kya Hota Hai | Benefits Of Garlic And Honey In Empty Stomach

लहसुन शहद साथ में क्यों खाना चाहिए?

हार्ट: लहसुन और शहद दोनों का साथ में सेवन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है. यह कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, जिससे हार्ट से जुड़ी बीमारियां जैसे अटैक और स्ट्रोक का खतरा कम हो सकता है. हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं? इन दोनों का साथ में सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है. 

इम्यूनिटी: लहसुन और शहद दोनों ही एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट का भंडार है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं. मौसमी बीमारियों जैसे सर्दी-जुकाम, खांसी और वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए लहसुन और शहद का साथ में सेवन बेहतरीन विकल्प हो सकता है. 

वजन: लहसुन के साथ शहद का सेवन मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और फैट बर्निंग प्रक्रिया को बढ़ा सकता है, जिससे वजन कम करने में मदद मिल सकती है. अगर आप वेट लॉस की जर्नी में हैं तो यह मिश्रण आपकी मदद कर सकता है. आप चाहें, तो इसका दोगुना लाभ उठाने के लिए सुबह खाली पेट इसे खा सकते हैं.

पाचन: लहसुन और शहद का साथ में सेवन गट हेल्थ के लिए भी फायदेमंद हो सकता है. यह आंतों को साफ करने में मदद करता है और पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे कब्ज, गैस और एसिडिटी से छुटकारा दिला सकता है. अगर आप पेट की दिक्कतों से परेशान रहते हैं, तो इन दोनों का साथ में सेवन आपकी इस समस्या को दूर कर सकता है. 

कैसे करें सेवन?

आप सुबह खाली पेट एक से दो लहसुन की कली को कच्चा चबा सकते हैं और ऊपर से एक चम्मच शहद खा सकते हैं.  इसके अलावा आप चाहें तो इन दोनों को एक साथ मिलाकर रातभर भिगोकर रख सकते हैं और सुबह इनको खा सकते हैं. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

