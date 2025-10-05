Bloating से लेकर Acidity में किस मसाले के पानी पीने से तुरंत मिलेगा आराम, जानिए यहां

Home remedy for upse stomach : कभी ब्लोटिंग (पेट फूलना), तो कभी एसिडिटी, कब्ज या गैस... ये सब ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे दिन भर के काम को प्रभावित करती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी रसोई में ही इन सब परेशानियों का आसान और तुरंत मिलने वाला इलाज मौजूद है. जी हां, कुछ खास मसालों और सुपरफूड्स का पानी पीने से आप पेट की इन तमाम उलझनों से चुटकियों में छुटकारा पा सकते हैं.

पेट की हर समस्या का देसी इलाज

अगर आपको अक्सर कब्ज की शिकायत रहती है, तो रात भर पानी में भिगोई हुई किशमिश का पानी सुबह खाली पेट पिएं. किशमिश में फाइबर भरपूर होता है, जो पेट साफ करने में मदद करता है और मल त्याग को आसान बनाता है.

खाना खाने के बाद कई लोगों को एसिडिटी या खट्टी डकारें आने लगती हैं. ऐसे में 01 चम्मच सौंफ को एक गिलास पानी में उबालकर ठंडा करके पिएं या इसे चबाकर खा लें. यह पेट की जलन को शांत करते हैं और पाचन को दुरुस्त रखते हैं.

अगर आपको पेट फूलने जैसा महसूस हो रहा है या पेट में भारीपन लग रहा है, तो जीरा पानी आपकी सबसे अच्छी दोस्त है. बस एक गिलास पानी में एक चम्मच जीरा डालकर उबालें और ठंडा करके पिएं. आपको आराम मिलेगा.

पेट में गैस बनने से असहज महसूस होता है और कई बार दर्द भी होता है. ऐसे में 01 चम्मच अजवाइन को पानी में उबालकर छानकर पीने से फायदा मिलता है. इसमें मौजूद थायमोल गैस को कम करने में मदद करता है.

जब खाना ठीक से न पचे और पेट में गुड़गुड़ाहट महसूस हो, तो हींग का पानी पिएं. हींग पाचन तंत्र को मजबूत करती है और अपच को दूर करती है. एक चुटकी हींग को गर्म पानी में मिलाकर पीने से तुरंत आराम मिलता है.

दही प्रोबायोटिक्स से भरपूर होता है, जो आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है.

अचार, कांजी, इडली, डोसा जैसे फर्मेंटेड फूड्स नेचुरल गट हीलर होते हैं. इनमें भी प्रोबायोटिक्स होते हैं जो पाचन तंत्र को ठीक रखते हैं और पेट को हेल्दी बनाते हैं.

अलसी/चिया सीड्स (Flaxseeds/Chia Seeds) दोनों फाइबर का खजाना हैं. इसे भी खा सकते हैं.

