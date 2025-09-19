खाने के तुरंत बाद बेड पर लेटकर इन बीमारियों को न्यौता दे रहे हैं आप !

Khana Khane Ke Baad Sona Chahiye Ya Nahi: कई लोग खाना खाने के तुरंत बाद ही बेड पर लेट जाते हैं और आराम फरमाने लग जाते हैं. ऐसा करना बेशक ही अच्छा लगता हो, लेकिन ये हेल्थ के लिए बेहद ही खराब माना गया है. खाना खाने के तुरंत बाद सोने से शरीर को कई सारी बीमारियां लग सकती हैं. इसलिए आप ये गलती करने से बचें और भोजन करने के बाद आराम करने की जगह वॉक किया करें.

खाना खाने के बाद तुरंत सोने से शरीर को क्या पहुंचते हैं नुकसान ?

1.खाना खाने के बाद जो लोग तुरंत सो जाते हैं, उन्हें मोटापा होने की संभावना अधिक हो जाती है. साथ ही ऐसे लोगों को शुगर होने का खतर भी बढ़ जाता है.

2. खाना खाने के बाद वॉक नहीं करने से खाना पचता नहीं है. ऐसे में पेट से जुड़ी कई समस्यों का सामना आपको करना पड़ सकता है.

3. खाना सही से न पचने के कारण पेट में भारीपन महसूस हो सकता है, जिससे की नींद न आने की समस्या पैदा हो सकती है.

4. कई लोगों को फैटी लिवर की समस्या भी हो सकती है.

5. भरे पेट लटने से खाना पचता नहीं है, ऐसे में कुछ लोगों को एसिडिटी होने लग जाती है. एसिडिटी के लिए खट्टे डकार, पेट में जलन की समस्या भी हो जाती है

1.खाना खाने के कितनी देर बाद टहलना चाहिए

जी हां, खाना खाने के बाद टहलना बहुत जरूरी होता है, ऐसा करने खाना पच जाता है. पेट से जुड़ी कई बीमारियों से भी रक्षा होती है.

2.खाना खाने के कितनी देर बाद पानी पीना चाहिए

खाना खाने के कम से कम एक घंटे बाद पानी पीना चाहिए. तुरंत पानी पीने से पेट में भारी पन आ जाता है

3.खाना खाने के बाद बैठना चाहिए या नहीं

भोजन करने के बाद आप बैठ सकते हैं. लेकिन वॉक करना ज्यादा उत्तम माना जाता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)