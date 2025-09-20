शेविंग के बाद आपको भी होती है खुजली और जलन? इन उपायों से प्राइवेट पार्ट को पहुंचेगा आराम

Shaving Ke Baad Khujli Ho To Kya Kare: रेजर की मदद से आसानी से बालों को हटाया जा सकता है और इसमें खर्चा भी कम आता है. यही वजह है कि कई महिलाएं वैक्स की जगह रेजर का इस्तेमाल करना पसंद करती हैं. लेकिन रेजर के कारण त्वचा को नुकसान भी पहुंचते हैं. इसका इस्तेमाल करने से त्वचा रूखी हो जाती है और कई बार तो खुजली (Shaving Ke Khujli Ka Ilaj) भी होने लग जाती है. दरअसल रेजर बालों को जड़ से साफ नहीं करता है. सिर्फ ऊपरी बालों को ही हटाता है. जड़ों में छोटे-छोटे बाल रह जाते हैं, जो कि लगातार बढ़ाते रहते हैं और खुजली का कारण बनते हैं. प्राइवेट एरिया शरीर के अन्य हिस्सों से ज्यादा सेंसिटिव होता है, इसलिए यहां रेजर करने से ज्यादा खुजली होती है.

शेविंग के बाद होने वाली खुजली और जलन से कैसे पाएं राहत (Shaving Ke Baad Khujli Ka Ilaj)

शेविंग से होने वाली खुजली को कुछ घरेलू उपायों की मदद से दूर किया जा सकता है. आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में.

1.टी बैग

टी बैग की मदद से आप जलन और खुजली से राहत पा सकते हैं. शेविंग करने के बाद आप टी बैग का इस्तेमाल करें. इसमें टैनिक एसिड होता है, जो एक एंटी-इंफ्लेमेटरी एजेंट माना जाता है. टी बैग को पानी में डालकर इसे अपनी खुजली वाली त्वचा पर रख दें. इससे त्वचा को ठंडक मिलेगी. खुजली के साथ-साथ लालिमा और जलन कम हो जाएगी.

2.एलोवेरा जेल

एलोवेरा जेल भी त्वचा को ठंडक देना का काम करता है और खुजली की समस्या को दूर कर सकके है. शेविंग के एक घंटे बाद आप एलोवेरा जेल त्वचा पर लगा लें. इससे फौरन आराम मिल जाएगा.

3.ढीले कपड़े पहनें

शेविंग के बाद जब त्वचा सीधे कपड़ों के संपर्क में आती है, तो पसीना पड़ता और खुजली भी होने लग जाती है. ढीले कपड़े पहनें से इस समस्या से बचा जा सकता है. लेकिन ध्यान रखें कि ये कपड़े कॉटन के हो.

शेविंग करने से पहले रखें इन बातों का ध्यान-

शेविंग करते समय अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो खुजली और जलन की समस्या नहीं होगी.

1.पुराने रेजर का इस्तेमाल करने से बचें. जब भी शेव करें तो बेहतर होगा की रेजर नया हो और एकदम साफ हो.

2.शेविंग के लिए अच्छी क्रीम का इस्तेमाल करें.

3. कई महिलाएं शेविंग करते समय साबुन का इस्तेमाल करती हैं. जिसमें काफी केमिकल होते हैं और इससे खुजली और दानों की समस्या हो सकती है

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)