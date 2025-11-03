क्या सर्वाइकल के दर्द ने उड़ा रखी है आपकी रातों की नींद? न करें चिंता... यह घरेलू नुस्खा दिलाएगा तुरंत आराम

Cervical pain home remedy : आजकल गर्दन का दर्द, जिसे आम भाषा में सर्वाइकल पेन (Cervical Pain) भी कहते हैं, एक बहुत ही आम समस्या बन गया है. घंटों लैपटॉप पर झुके रहना, मोबाइल देखते रहना, या गलत तरीके से सो जाना... बस यही सब इसकी मुख्य वजहें हैं. यह दर्द इतना परेशान करता है कि न तो दिन में चैन मिलता है और न ही रातों की नींद पूरी हो पाती है. दर्द की गोली (Pain Killer) खाना भी हर बार ठीक नहीं लगता. ऐसे में आज हम आपको यहां पर कुछ ऐसे घरेलू उपाय बता रहे हैं, जिससे आपके सर्वाइकल का दर्द काफी हद तक कम हो सकता है.
सर्वाइकल दर्द के कारण - Causes of cervical painस्ट्रेस
मानसिक तनाव व चिंता के कारण गर्दन की नसों पर दबाव पड़ता है, जो सर्वाइकल पेन की समस्या को ट्रिगर कर सकता है. ऐसे में आप तनाव कम लीजिए.
मसल स्ट्रेन जैसे जरूरत से ज्यादा भारी वजन उठाना, गर्दन पर अचानक झटका देना या उल्टा-सीधा सोने से नसों पर खिंचाव पड़ सकता है, जिसके कारण सर्वाइकल पेन हो सकता है.गलत मुद्रा
लंबे समय तक झुककर बैठना, कंप्यूटर पर काम करना या जरूरत से ज्यादा स्क्रिन टाइम सर्वाइकल के पेन को बढ़ा सकता है.
सर्वाइकल पेन से कैसे राहत पाएं - How to get relief from cervical pain
जो लोग सर्वाइकल पेन, सिर दर्द, सूजन या गर्दन से जुड़ी अन्य परेशानियों से जूझ रहे हैं वो लोग इस नुस्खे का इस्तेमाल कर सकते हैं. ज्यादा कुछ नहीं बस एक तोलिया लेकर उसको गर्म पानी में डालकर भीगो लें, भिगोने के बाद उसको अच्छे से निचोड़ कर उसपर थोड़ा विक्स लगा दें, विक्स लगाने के बाद तोलिया को गर्दन पर रखकर सिकाई करने से फायदा होगा, कम से कम आधे घंटे तक तोलिया को गर्दन पर रखने से सर्वाइकल-पेन, सिर-दर्द, सूजन या अन्य परेशानियों से राहत मिलेगी.
प्रस्तुती- Bobby Raj
