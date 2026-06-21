सुबह या शाम, योग करने का सही समय कौन सा है? जानें सही जवाब

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर लाखों लोग योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की तैयारी कर रहे हैं. लेकिन योग शुरू करने से पहले एक सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है कि आखिर योग करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है. कुछ लोग सुबह योग करने की सलाह देते हैं, तो कुछ लोगों का मानना है कि शाम को भी योग किया जा सकता है. ऐसे में नए लोगों के लिए यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि किस समय योग करने से ज्यादा फायदा मिलेगा. अगर आपके मन में भी यही सवाल है, तो इस स्टोरी को पूरा पढ़ें.

सुबह का योग क्यों माना जाता है बेहतर? | Reasons To Start Every Morning With Yoga

सुबह का समय योग के लिए सबसे अच्छा माना जाता है. सुबह शरीर और दिमाग दोनों तरोताजा रहते हैं. इस समय वातावरण भी शांत होता है, जिससे ध्यान लगाने और योग पर फोकस करने में आसानी होती है.

खाली पेट योग करना आसान होता है | Is It Safe To Work Out On An Empty Stomach

सुबह उठने के बाद योग करने का एक बड़ा फायदा यह भी है कि पेट खाली होता है. इससे आसन करने में आसानी रहती है और पेट में भारीपन या असहजता महसूस नहीं होती.

शाम को भी कर सकते हैं योग | Evening Yoga Is Also Effective

अगर सुबह समय नहीं मिलता तो इसका मतलब यह नहीं कि आप योग नहीं कर सकते. शाम को किया गया योग भी फायदेमंद हो सकता है. खासकर उन लोगों के लिए जो दिनभर काम के बाद तनाव और थकान महसूस करते हैं. कई लोगों के लिए यही समय सबसे सुविधाजनक भी होता है.

तनाव कम करने में मदद कर सकता है शाम का योग | Helps Reduce Stress

शाम को हल्के योगासन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से दिनभर की थकान और तनाव कम करने में मदद मिल सकती है. इससे शरीर और मन दोनों को आराम महसूस होता है.

खाना खाने के तुरंत बाद न करें योग | Avoid Yoga Right After Meals

चाहे सुबह योग करें या शाम को, एक बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. खाना खाने के तुरंत बाद योग नहीं करना चाहिए. भोजन के बाद कम से कम 3 से 4 घंटे का अंतर रखना बेहतर माना जाता है.

नियमितता है सबसे अहम | Why Is Regularity Important

कई रिसर्च में भी पाया गया है कि सुबह और शाम की बहस में उलझने से ज्यादा जरूरी है नियमित अभ्यास. जिस समय आप बिना जल्दबाजी के रोज योग कर सकते हैं, वही समय आपके लिए सबसे अच्छा है.

तो आखिर कौन सा समय है सबसे बेहतर? | Which Time Is the Best?

अगर विकल्प हो तो सुबह का समय योग के लिए ज्यादा उपयुक्त माना जाता है. लेकिन अगर आपकी दिनचर्या सुबह योग की इजाजत नहीं देती, तो शाम को किया गया नियमित योग भी उतना ही फायदेमंद हो सकता है. सबसे जरूरी बात यह है कि योग को अपनी आदत का हिस्सा बनाया जाए.

तो योग दिवस के मौके पर अगर आप योग शुरू करने की सोच रहे हैं, तो समय को लेकर ज्यादा परेशान न हों. सुबह हो या शाम, नियमित और सही तरीके से किया गया योग ही आपको बेहतर स्वास्थ्य और फिटनेस की ओर ले जाएगा.

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