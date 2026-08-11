271 करोड़ का पेंटहाउस या अपना बंगला? 100 करोड़ी फ्लैट्स पर छिड़ी नई बहस

Apartment VS Independent House Debate: गुरुग्राम के डीएफएल 'द दहलियाज' प्रोजेक्ट में बिजनेसमैन मानव सरदाना (Entrepreneur Manav Sardana) ने 271 करोड़ रुपये का पेंटहाउस (Gurgaon penthouse) खरीदकर हर किसी को हैरान कर दिया है. इतनी बड़ी रकम एक अपार्टमेंट पर खर्च होते देख लीगिट एआई के फाउंडर हर्षदीप रापाल और बिजनेसमैन संदीप मल्ल ने इस पर खुलकर सवाल खड़े किए हैं. संदीप मल्ल का कहना है कि, 'इतने पैसों में तो दिल्ली-एनसीआर की किसी प्राइम लोकेशन पर हेलिपैड और खुद के हेलीकॉप्टर के साथ एक बड़ा सा बंगला खड़ा किया जा सकता है.' इस बात से सहमति जताते हुए हर्षदीप रापाल ने भी माना है कि, '100 करोड़ का फ्लैट खरीदने का लॉजिक उन की समझ से बिल्कुल बाहर है.'
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जमीन का टुकड़ा या हवा में लटकता डिब्बा? (DLF Dahlias Gurgaon penthouse)
हर्षदीप रापाल ने अपनी लाइफ का एक किस्सा शेयर करते हुए बताया कि, 'जब उनकी बेटी छोटी थी, तब वे दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक इंडिपेंडेंट बंगला किराए पर लेकर रहने लगे थे.' उनका मानना है कि, बच्चे खुल लॉन में मिट्टी से खेलें और बारिश में दौड़ें, जो ऊंची इमारतों वाले फ्लैट्स में मुमकिन नहीं हो पाता. भारत में कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने लिखा कि, 'आज से 50 साल बाद ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जर्जर होने लगेंगी, तब बच्चों के पास क्या बचेगा, सिर्फ हवा में बना एक बॉक्स? इसलिए उनका कहना है कि, 'इंसान को हमेशा जमीन अपनी ही खरीदनी चाहिए.'
Same with me. I don't understand 100 Cr apartments.— Harshdeep Rapal (@harshdeeprapal) August 10, 2026
My first home in Delhi NCR was a 5th floor apartment in a 12 story building. I was just out of MBA and just had enough money for a second-hand car and down-payment of the apartment.
As soon as my daughter was born, I rented… https://t.co/Z93ocMVqUI
सुविधाएं, सुरक्षा या सिर्फ रुतबा दिखाने का खेल? (luxury apartments in Gurgaon)
सोशल मीडिया पर इस बहस के दूसरे पहलू भी सामने आए हैं. कई लोगों का कहना है कि, 'जो लोग लगातार बिजनेस ट्रैवल करते हैं, उनके लिए गेटेड सोसाइटी के अपार्टमेंट्स ज्यादा सुरक्षित और मेंटेन करने में आसान होते हैं'. वीकेंडइन्वेस्टिंग के फाउंडर आलोक जैन के मुताबिक, 'ऐसी अल्ट्रा-लक्जरी सोसाइटीज में रहने का लाइफस्टाइल पूरी तरह अलग और जिंदगी बदल देने वाला होता है.' जानकारों का ये भी मानना है कि, 'लुटियंस दिल्ली में गिनी-चुनी प्रॉपर्टी होने के कारण बेहद अमीर लोग अब इन लक्जरी अपार्टमेंट्स को अपने स्टेटस सिंबल के तौर पर चुन रहे हैं.'
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