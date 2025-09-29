इस तरह से रखें अपने पेट का ध्यान, फौरन बंद कर दें इन 4 चीजों का सेवन

How To Keep Stomach Healthy: जिन लोगों का पेट सही नहीं रहता है, उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है. एक फीट शरीर के लिए ये बेहद जरूरी है कि पेट स्वस्थ रहे. पेट को सेहतमंद केवल तभी रखा जा सकता है, जब आपकी डाइट में हेल्दी चीजें शामिल हों. एक स्वस्थ पेट पाने के लिए आप सबसे पहले उन चीजों को अपनी डाइट से हटा दें जो पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाती हैं. आखिर ये चीजें कौन सही हैं जो कि पेट के लिए हानिकारक मानी जाती हैं. आइए जानते हैं उनके बारे में.

फौरन बंद कर दें इन चीजों का सेवन-

अल्ट्रा-प्रोसेस्ड और जंक फूड

अल्ट्रा-प्रोसेस्ड और जंक फूड यानी चिप्स, पैकेज्ड स्नैक्स, नूडल्स, बर्गर आंतों के स्वास्थ्य (Gut Health) और पाचन क्रिया के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक होते हैं. अगर आप इनका सेवन करते हैं तो तुरंत बंद कर दें. जो लोग अधिक मात्रा में इनका सेवन करते हैं उनको गैस, एसिडिटी, कब्ज़ और अन्य पाचन समस्याएं पैदा हो सकती है.

ज़्यादा तला-भुना भोजन

तला और भुना भोजन खाने से भी सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है. इस तरह का भोजन खाने से पाचन तंत्र को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और यह प्रक्रिया धीमी हो जाती है. इसलिए आप अगर समोसा, कचौड़ी, पूड़ी, जैसी चीजों का सेवन करते हैं तो इन्हें खाना तुरंत बंद कर दें.

कैफीन

कई लोग सुबह उठकर खाली पेट चाय या कॉफी पीना पसंद करते हैं. इनका सेवन करने से भी पेट पर बुरा असर पड़ता है. एसिडिटी, सीने में जलन जैसी समस्या हो सकती है.

बासी खाना

बासी खाना खाने से फ़ूड पॉइज़निंग, पेट दर्द, उल्टी और दस्त की समस्या हो सकती है. इसलिए आप बासी खाना खाने से बचें. केवल ताजा भोजन का ही सेवन करें.

तो ये हैं पेट की सेहत के लिए खराब मानी जानें वाली चीजों की जानकारी. अगर आप इनका सेवन करते हैं तो तुरंत बंद कर दें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)