How to Turn Grey Hair Black Naturally: मिनटों में काले हो जाएंगे सफेद बाल! ये 5 घरेलू उपाय करेंगे कमाल...

How to Turn Grey or White Hair Black Naturally: इन दिनों खिचड़ी बालों (Khichdi baal) का फैशन है. खिचड़ी बाल यानी कि कुछ बाल काले कुछ सफेद, जो ग्रे लुक (Grey Look) देते हैं. लेकिन ये फैशन सभी को रास आए ऐसा जरूरी नहीं है. कुछ लोग ग्रे हेयर (Grey Hair) या खिचड़ी बालों वाला लुक पसंद नहीं करते हैं. पर, बालों को एक समान रंग में रखना तब मुश्किल होता है जब इक्का दुक्का बाल सफेद होना शुरू होते हैं.