जानिए कब आपको बदल देना चाबिए अपना गद्दा

खास बातें पुराने गद्दे पर सोना आपके लिए हानिकारक हो सकता है

पुराने गद्दे का उपयोग करने के कई नुकसान हैं

जानें आपको अपना गद्दा कब और कितनी बार बदलना चाहिए?

Is it safe to sleep on old mattress? नींद से सेहत (Health) का सीधा संबंध है. दिन भर एनर्जी से भरपूर रहने और काम के लिए बेहतर मानसिक स्थिति के लिए रात में ठीक से सोना जरूरी होता है. यही नहीं इससे बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है और मूड अच्छा रहता है. बेहतर नींद (Better Sleep) के लिए सोने का समय तय करने और बेड को साफ सुथरा रखने से काफी मदद मिलती है लेकिन गलत मैट्रेस पर सोना आपकी नींद को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर सकता है. अगर आपने अपनी सोने की आदत और अपनी बॉडी टाइप के अनुसार गद्दे का चुनाव नहीं किया तो यह परेशानी का कारण हो सकता है लेकिन कभी कभी मैट्रेस की समयसीमा समाप्त हो चुकी होती है और यह नींद ही नहीं पूरे सेहत पर असर डालता है. आइए जानते हैं पुराने और खराब हो चुके मैट्रेस (Old Mattress) पर सोने से हेल्थ पर क्या असर (Effects of old mattress on health) होता है और कैसे जानें कि कब है मैट्रेस को बदल देने का समय....