Reasons to Stop Nail-Biting: नाखून चबाने की आदत है? यहां हैं नेल बाइटिंग के नुकसान, जानें नाखून चबाने की आदत कैसे छोड़ें...

Why nail biting is bad for you: स्वस्थ शरीर के लिए कई तरह की हेल्दी आदतें अपनाने की बात कही जाती है, लेकिन इसके साथ ही अनहेल्दी हैबिट्स को छोड़ना भी जरूरी होता है. इन्हीं अनहेल्दी आदतों में से एक आदत है नाखून चबाना. जी हां, कुछ लोग हमेशा अपने दातों से नाखून चबाते या कुतरते रहते हैं. ये आदत अनहाइजीनिक तो है ही, साथ ही इसे लंबे समय तक रोका ना जाए तो ये सेहत को बहुत खराब कर सकती है. कई लोगों को ये आदत बचपन से लग जाती है तो कुछ लोग ज्यादा तनाव या एंजाइटी में नाखून चबाना शुरू कर देते हैं. बाकी आदतों की तरह ये आदत आसानी से लग तो जाती है. इसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है और इसकी वजह से धीरे धीरे सेहत को नुकसान पहुंचने लगता है. चलिए जानते हैं कि नाखून चबाना कैसे आपकी सेहत को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है.