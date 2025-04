वजन के हिसाब से रोज कितना पानी पीना चाहिए? डॉक्टर अमित मिगलानी ने बताया पुरुष और महिलाओं के लिए सही पैमाना

How Much Water Should You Drink Per Day: पानी हमारे शरीर के लिए सबसे जरूरी चीज है. ये हमें तरोताजा रखता है, त्वचा को चमकदार बनाता है, पाचन को दुरुस्त रखता है और शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है. लेकिन, सवाल, ये है कि कितना पानी पीना चाहिए? ये उम्र, वजन, मौसम और शारीरिक जरूरतों पर निर्भर करता है. एनडीटीवी ने डॉक्टर अमित मिगलानी से बात की. उन्होंने बताया कि पानी कितनी मात्रा में पीना चाहिए. आइए जानते हैं...

पानी का सेवन कितना करें? (How Much Water To Drink)

एडल्ट्स के लिए:

औसतन, एक हेल्दी वयस्क को रोज 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए. पुरुषों को करीब 2.5 से 3 लीटर और महिलाओं को 2 से 2.5 लीटर की जरूरत होती है.

वजन के हिसाब से:

एक आसान फॉर्मूला है, प्रति किलोग्राम वजन के लिए 30-35 मिलीलीटर पानी. यानी, अगर आपका वजन 60 किलो है, तो आपको 1.8 से 2.1 लीटर पानी पीना चाहिए.

मौसम और फिजिकल एक्टिविटी:

गर्मियों में, व्यायाम करने वालों को या ज्यादा पसीना आने पर 0.5-1 लीटर एक्स्ट्रा पानी पीना चाहिए.

अन्य स्रोत: फल (तरबूज, खीरा), सब्जियां, और सूप जैसे चीजें भी पानी की कुछ मात्रा देते हैं.

पानी क्यों है जरूरी (Why Water Is Important)

शरीर के तापमान को कंट्रोल करता है और शरीर को ठंडा रखने में मदद करता है.

मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और पाचन प्रक्रिया को सुचारु बनाता है.

त्वचा को हाइड्रेटेड रखता है, जिससे त्वचा चमकदार और हेल्दी दिखती है.

टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है, खासकर किडनी के जरिए.

मांसपेशियों और जोड़ों को लचीला बनाए रखता है और थकान कम करने में सहायता करता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)