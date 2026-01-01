खाना खाने के बाद तुरंत लेटना कितना खतरनाक है? डॉक्टर दीप्ति खटूजा ने बताया, जानिए

Eating Before Bed Health Risks: हमारे घरों में एक आदत बहुत आम है खाना खाते ही लेट जाना. खासतौर पर रात के खाने के बाद लोग थकान का बहाना बनाकर तुरंत बिस्तर पर चले जाते हैं. कई लोगों को लगता है कि दिनभर की मेहनत के बाद थोड़ा लेट लेने से शरीर को आराम मिलेगा. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि यह आदत धीरे-धीरे आपकी सेहत को कितना नुकसान पहुंचा सकती है? आजकल पेट की समस्याएं, एसिडिटी, गैस, सीने में जलन और नींद से जुड़ी दिक्कतें तेजी से बढ़ रही हैं. डॉक्टरों के मुताबिक इन समस्याओं की एक बड़ी वजह हमारी रोजमर्रा की गलत आदतें हैं और खाना खाने के बाद तुरंत लेटना उनमें सबसे ऊपर है.

एनडीटीवी से बातचीत में डॉ. दीप्ति खटूजा ने साफ शब्दों में बताया कि खाना खाने के बाद लेटना सिर्फ पाचन ही नहीं, बल्कि हार्ट, फेफड़ों और नींद की क्वालिटी तक को प्रभावित करता है. यह आदत शुरुआत में मामूली लगती है, लेकिन लंबे समय में गंभीर बीमारियों की वजह बन सकती है. यहां हम विस्तार से समझेंगे कि खाना खाने के बाद तुरंत लेटना कितना खतरनाक है, इससे शरीर में क्या-क्या नुकसान होते हैं और सही तरीका क्या होना चाहिए.

डॉक्टर दीप्ति खटूजा क्या कहती हैं?

डॉ. दीप्ति खटूजा के अनुसार, "खाना खाने के बाद शरीर को उसे पचाने के लिए सही पोजिशन और समय चाहिए. जब आप तुरंत लेट जाते हैं, तो पाचन की प्रक्रिया बिगड़ जाती है और एसिड ऊपर की ओर आने लगता है."

उनका कहना है कि यह आदत खासतौर पर उन लोगों के लिए ज्यादा खतरनाक है, जिन्हें पहले से गैस, एसिडिटी, मोटापा या डायबिटीज की समस्या है.

1. एसिड रिफ्लक्स और सीने में जलन

खाना खाने के बाद पेट में एसिड बनता है, जो पाचन के लिए जरूरी है. लेकिन, जब आप तुरंत लेट जाते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण (gravity) का असर खत्म हो जाता है और एसिड ऊपर की ओर फूड पाइप में आने लगता है. इससे सीने में जलन, खट्टी डकार, गले में जलन या खांसी हो सकती है. लंबे समय तक ऐसा होने से GERD (एसिड रिफ्लक्स डिजीज) की समस्या हो सकती है.

2. पाचन कमजोर होना

लेटते ही शरीर रिलैक्स मोड में चला जाता है, जबकि पाचन के लिए शरीर को एक्टिव रहना चाहिए. इससे खाना सही तरीके से नहीं पच पाता. इसके कारणों में पेट भारी लगना, गैस और अपच, कब्ज की समस्या शामिल है. डॉ. दीप्ति के मुताबिक, कमजोर पाचन आगे चलकर कई बीमारियों की जड़ बन सकता है.

3. वजन बढ़ने का खतरा

खाना खाने के बाद तुरंत लेटने से शरीर कैलोरी बर्न नहीं कर पाता. खासतौर पर रात के समय यह आदत फैट स्टोरेज को बढ़ा देती है. इससे धीरे-धीरे वजन बढ़ना, पेट और कमर के आसपास चर्बी, मोटापे से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं.

4. हार्ट पर असर

बहुत कम लोग जानते हैं कि खराब पाचन और एसिड रिफ्लक्स का सीधा असर हार्ट पर भी पड़ता है. बार-बार सीने में जलन और दबाव हार्ट से जुड़ी समस्याओं को छुपा सकता है या बढ़ा सकता है. डॉक्टर मानती हैं कि हार्ट पेशेंट्स को खाना खाने के बाद तुरंत लेटने से बिल्कुल बचना चाहिए.

5. नींद की क्वालिटी खराब होना

अक्सर लोग सोचते हैं कि खाना खाकर लेटने से नींद जल्दी आ जाएगी, लेकिन सच इसका उल्टा है. लेटने से बार-बार नींद टूटना, बेचैनी, सुबह उठते ही थकान होती है. अच्छी नींद के लिए हल्का खाना और सही गैप बहुत जरूरी है.

6. सांस से जुड़ी समस्याएं

जिन लोगों को अस्थमा, स्लीप एपनिया या सांस फूलने की समस्या होती है, उनके लिए खाना खाने के बाद लेटना और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है. पेट का दबाव फेफड़ों पर पड़ता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत हो सकती है.

खाना खाने के बाद सही तरीका क्या है? | What is the Correct Way to Behave After Eating a Meal?

डॉ. दीप्ति खटूजा के अनुसार, कुछ आसान आदतें अपनाकर आप इन सभी समस्याओं से बच सकते हैं:

खाना खाने के बाद कम से कम 20-30 मिनट बैठें.

हल्की वॉक करें, लेकिन तेज नहीं.

सीधे लेटने की बजाय पीठ सीधी रखें.

रात का खाना सोने से 2-3 घंटे पहले खाएं.

बहुत भारी और तला-भुना खाना रात में न लें.

किन लोगों को ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए?

एसिडिटी या गैस से परेशान लोग

हार्ट के मरीज

डायबिटीज के मरीज

मोटापे से जूझ रहे लोग

बुजुर्ग

खाना खाने के बाद तुरंत लेटना एक छोटी सी आदत लगती है, लेकिन इसका असर धीरे-धीरे पूरे शरीर पर पड़ता है. एनडीटीवी से बातचीत में डॉक्टर दीप्ति खटूजा ने साफ बताया कि यह आदत पाचन से लेकर हार्ट और नींद तक को नुकसान पहुंचा सकती है.

