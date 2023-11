5 मिनट में सूख जाएंगे गीले बाल, बिना ड्रायर के बाल सुखाने के लिए करें ये आसान काम

ब्लो ड्रायर के बिना मैं बाल जल्दी कैसे सुखा सकती हूँ? | How do l dry hair quickly without a blow dryer?

How to Dry Your Hair Fast: सर्दियों में गीले बालों (Geele baal) को सुखाना अपने आप में बड़ा काम है. अक्‍सर हमें कहीं जाने की जल्‍दी होती है और बाल धोना भी जरूरी होता है. लेकिन गीले बालों के साथ निकल भी नहीं सकते आप. इस मौसम में अब धूप में बैठकर बाल सुखाना (Dry Your Hair Fast) सबसे बेहतर तरीका है. क्‍योंकि सर्दियों में धूप में बैठ (Sardiyon me dhoop) कर आप विटामिन डी तो ले ही सकते हैं और गीले बाल भी सुखा सकते हैं. लेकिन बात वहीं आ जाती है. समय की कमी के चलते आप हेयर ड्रायर (Hair Dryer) का इस्‍तेमाल करते हैं. जो बालों को डेमेज (Hair Damage) कर सकते हैं. ऐसे में आज जानते हैं कुछ ऐसे ट्र‍िक्‍स के बारे में जो सर्दियों के मौसम में बालों को जल्‍दी सुखाने में आपकी मदद कर सकते हैं. और जिनका इस्‍तेमाल कर आप बड़ी आसानी से यह कह सकते हैं बस 5 मिनट में बाल सुखाकर आई.