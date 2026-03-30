Belly Fat घटाने के लिए जिम नहीं, ये 6 आसान Standing Exercises करेंगी कमाल

Standing Exercises To Reduce Belly Fat: आज के समय में पेट की चर्बी कम करना कई लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है. अधिकतर लोग सोचते हैं कि इसके लिए जिम जाना और भारी मशीनों का इस्तेमाल करना जरूरी होता है. लेकिन सच यह है कि कुछ आसान स्टैंडिंग एक्सरसाइज घर पर ही करके भी अच्छे परिणाम पाए जा सकते हैं. ये एक्सरसाइज शरीर को एक्टिव रखती हैं और पेट की चर्बी कम करने में मदद करती हैं. आइए, जानते हैं इन 6 एक्सरसाइजेज के बारे में.
1. Standing Knee To Elbow
यह एक्सरसाइज पेट और साइड फैट दोनों पर काम करती है. सीधे खड़े होकर हाथ सिर के पीछे रखें और घुटने को उल्टी कोहनी से मिलाएं. इसे धीरे और नियंत्रण के साथ करें.
2. Standing Oblique Crunch
यह कमर के साइड हिस्से की चर्बी कम करने में मदद करती है. घुटने को साइड में उठाएं और उसी तरफ की कोहनी से मिलाएं. इससे कमर का हिस्सा मजबूत होता है.
3. High Knees
यह एक तेज एक्सरसाइज है जो शरीर की गति बढ़ाती है. एक जगह खड़े होकर दौड़ें और घुटनों को ऊपर उठाएं. इससे शरीर की ऊर्जा खर्च होती है और चर्बी कम होती है.
4. Standing Russian Twist
यह एक्सरसाइज पेट और कमर दोनों के लिए फायदेमंद है. सीधे खड़े होकर शरीर को दाएं और बाएं घुमाएं. ध्यान रखें कि घुमाव कमर से हो.
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5. Jumping Jacks
यह एक पूरी बॉडी को एक्टिव करने वाली एक्सरसाइज है. इसमें हाथ और पैर दोनों साथ में चलते हैं. इससे शरीर की चर्बी कम करने में मदद मिलती है.
6. Standing Wood Chop
यह एक्सरसाइज पूरे पेट और कमर पर असर डालती है. हाथों को ऊपर से नीचे की ओर तिरछे लाते हुए शरीर को घुमाएं. यह पेट की चर्बी कम करने में मदद करती है.
कैसे करें पूरा वर्कआउट?
इन सभी एक्सरसाइज को एक के बाद एक करें. इसे एक राउंड माना जाता है. इसके बाद 60 से 90 सेकंड आराम करें और 2 से 3 राउंड पूरे करें. यह वर्कआउट लगभग 25 से 30 मिनट में पूरा हो जाता है.
इन बातों का रखें ध्यान
सिर्फ एक्सरसाइज करने से पेट की चर्बी पूरी तरह कम नहीं होती. सही खानपान, अच्छी नींद और नियमित अभ्यास भी उतना ही जरूरी है. संतुलित जीवनशैली अपनाने से ही अच्छे और लंबे समय तक परिणाम मिलते हैं.
(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)
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