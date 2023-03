कहीं आप भी रोज तो नहीं खाते नूडल्स, Instant Noodles से शरीर को हो सकता है भारी नुकसान!

'B-Tech पानी पुरी वाली', एयर फ्राइड गोलगप्पा खाना तो पहुंचे यहां, दिल्ली के इस मेट्रो स्टेशन पर लगी है दुकान

हाई सोडियम कंटेंट

इंस्टेंट नूडल्स में अक्सर सोडियम अधिक होता है, जो रक्तचाप बढ़ा सकता है और हृदय, गुर्दे और अन्य अंगों पर दबाव डाल सकता है.

हाई प्रिज़र्वेटिव्स

हेल्थ एक्सपर्ट हमेशा से प्रिजर्वेटिव वाले आहार को खाने से मना करते हैं. इंस्टेंट नूडल्स आमतौर पर प्रिजर्वेटिव और अन्य एडिटिव्स से भरे होते हैं, जिनका अधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है.

पोषक तत्व की मात्रा सबसे कम

इंस्टेंट नूडल्स में कैलोरी तो अधिक होती है, लेकिन उनमें आवश्यक पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिज की मात्रा बहुत कम होती है. इसे लंबे समय और रोजाना खाने से शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो सकती है.

Natural Herbs For Healthy Kidney: न्यूट्रिशनिस्ट से जानिए उन 5 हर्ब्स के बारें में जो आपकी किडनी को स्वस्थ रखने में हैं सहायक

अनहेल्दी फैट की मात्रा सबसे अधिक

इंस्टेंट नूडल्स अनहेल्दी फैट जैसे ताड़ के तेल से बने होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर और हृदय रोग के जोखिम को बढ़ा सकते हैं. इसलिए इसके खान से परहेज करना चाहिए.

Weight Loss Tips: वजन को करना है कम तो आज ही शुरू करें ये 5 काम, कुछ ही महीनों में असर आएगा नजर

मेटाबोलिक सिंड्रोम

कई रिसर्च ने इंस्टेंट नूडल्स के लगातार सेवन को मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बढ़ते जोखिम से जोड़ा है. इसके ज्यादा सेवन से उच्च रक्तचाप, उच्च रक्त शर्करा और मोटापा जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं.

कैंसर का खतरा

इंस्टेंट नूडल्स में एक्रिलामाइड नामक हानिकारक रसायन पाया गया है, जो एक ज्ञात कार्सिनोजेन है जो कैंसर के खतरे को बढ़ा सकता है.

Listen to the latest songs , only on JioSaavn.com

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

Featured Video Of The Day

First cricketer to be given out by a 3rd umpire