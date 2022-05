Signs of Breast Cancer: स्तन कैंसर की शुरुआती स्टेज में महिला के शरीर में कई बदलाव महसूस होते हैं.

What Are the Symptoms of Breast Cancer? महिलाओं के शरीर में स्तन का कार्य अपने टिश्यू से दूध बनाने का होता है. ये टिश्यू सूक्ष्म वाहिनियों के जरिए निप्पल से जुड़े होते हैं. जब ब्रेस्ट वाहनियों में छोटे सख्त कण जमने लगते हैं या स्तन के टिश्यू में गांठ बनती है, तब कैंसर (Cancer) बढ़ने लगता है. स्तन कैंसर के दुर्लभ मामलों में कोई गांठ (Lump in Breast) या असमान कोशिका में वृद्धि नहीं होती है, जिसके चलते अक्सर आप अपनी बीमारी के बारे में पता नहीं कर पाते हैं. ऐसा माना जाता है कि स्तन कैंसर के मरीजों में शुरुआती लक्षण के तौर पर निप्पल और स्तन में दर्द (Pain in Breast) सामान्य है, लेकिन दरअसल इसके शुरुआती लक्षण (Early Symptoms Of Breast Cancer) सिर्फ ये ही नहीं. स्तन कैंसर की शुरुआती स्टेज में महिला के शरीर में कई बदलाव महसूस होते हैं.

क्या होते हैं स्तन कैंसर के शुरुआती लक्षण, कैसे दिखता है परिवर्तन | Breast Changes and Conditions

1. ​निप्पल डिस्चार्ज हो सकता है स्‍तन कैंसर का शुरुआती लक्षण