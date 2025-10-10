हल्दी और काली मिर्च वाला दूध पीने के क्या फायदे हैं?

Black Pepper Turmeric Milk: हल्दी वाले दूध के बारे में तो सभी ने सुना होगा, लेकिन क्या आपने हल्दी दूध में काली मिर्च डालकर पीने से होने वाले लाभों के बारे में सुना है? ये तीनों चीजें न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाती हैं, बल्कि औषधीय गुणों से भरपूर भी होती हैं. हल्दी में मौजूद करक्यूमिन शरीर की सूजन को कम करता है. वहीं, काली मिर्च में पाया जाने वाला पिपेरिन करक्यूमिन के अवशोषण को कई गुना बढ़ा देता है और अगर बात करें दूध की तो वे शरीर को प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी प्रदान करता है. तो चलिए अब बिना देरी के जानते हैं इन तीनों का साथ में सेवन शरीर को क्या फायदे पहुंचा सकता है और किन लोगों को जरूर पीना चाहिए ये दूध.

हल्दी और काली मिर्च को एक साथ क्यों लेना चाहिए? | Can I Drink Turmeric And Black Pepper Together?

इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है: हल्दी में मौजूद एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटीऑक्सीडेंट गुण शरीर को संक्रमण से बचाने में मदद कर सकते हैं, जब इसमें काली मिर्च डाली जाती है, तो यह हल्दी के गुणों को कई गुना बढ़ा सकती है. हल्दी और काली मिर्च वाला दूध पीकर शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत किया जा सकता है.

हड्डियों के दर्द से राहत दिलाता है: हल्दी में सूजन कम करने वाले तत्व पाए जाते हैं, जबकि दूध कैल्शियम से भरपूर होता है. वही, अगर बात करें काली मिर्च की तो यह शरीर में गर्माहट लाती है, जिससे दर्द और अकड़न कम की जा सकती है. जोड़ों के दर्द और आर्थराइटिस जैसी समस्याओं से राहत पाने के लिए इस दूध का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है.

पेट के लिए है फायदेमंद: हल्दी और काली मिर्च वाले दूध का सेवन पाचन को दुरुस्त रख सकता है और पेट से जुड़ी दिक्कतें जैसे पेट में गैस, जलन या अपच से छुटकारा दिला सकता है. अगर आप पेट से जुड़ी समस्याओं से परेशान रहते हैं तो इस दूध का नियमित सेवन आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है.

