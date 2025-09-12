भूलकर भी ब्रेकफास्ट में न खाएं ये चीजें, वरना सेहत करती रहेगी परेशान

Breakfast Main Kya Nhi Khana Chahiye: अगर ब्रेकफास्ट में सही खाना खाया जाए तो शरीर पूरे दिन एक्टिव रहता है. इसलिए कहते हैं कि ब्रेकफास्ट में हमेशा हेल्दी चीजें ही शामिल करनी चाहिए. आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं. जिनको ब्रेकफास्ट में करना सेहत को नुकसान पहुंचता है. इसलिए आप भूलकर भी नीचे बताई गई चीजों को अपने ब्रेकफास्ट में शामिल न करें और केवल हेल्दी फूड ही खाया करें. तो आइए जानते हैं कि ब्रेकफास्ट में किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए (Nashta Mein Kya Nahi Khaye).

ब्रेकफास्ट में भूलकर भी नहीं खाएं ये चीजें (Breakfast Main Kya Nhi Khana Chahiye)

मैदे की ब्रेड

कई लोगों को ब्रेकफास्ट में ब्रेड खाना बहुत पसंद हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैदे से बनी ब्रेड पेट के लिए सही नहीं माना जाती है और इस खाने से मोटापा भी होने लग जाता है. इसलिए आप ब्रेकफास्ट में मैदे की ब्रेड खाने से बचें. आप मैदे की ब्रेड की जगह 100 प्रतिशत आटे से बनी ब्रेड खा सकते हैं.

खाली पेट फल

कई लोगों को लगता है कि ब्रेकफास्ट की शुरूआत फलों से करनी चाहिए. लेकिन ये सोच एकदम गलत है. सुबह खाली पेट फल खाने से पेट में एसिडिटी होने लग जाती है और एकदम से शरीर में शुगर बढ़ जाती है. इसलिए सुबह खाली पेट फल खाने से बचें.

जूस

ब्रेकफास्ट में जूस और कोल्ड ड्रिंक पीने से भी बचें. खाली पेट जूस पीने से एसिडिटी की समस्या हो जाती है. कई बार तो पेट में जलन की शिकायत भी होने लग जाती है.

चाय या कॉफी

कुछ लोगों को खाली पेट चाय और कॉफी पीने की आदत होती है जो कि एकदम गलत है. कभी भी खाली पेट आप चाय और कॉफी को न पीएं. वहीं ब्रेकफास्ट करने के कम से कम एक घंटे बाद ही इन्हें पीना बेहतर होता है.

अब सवाल आता है कि आखिर सुबह क्या खाना चाहिए? ब्रेकफास्ट में आप बेसन चिल्ला, अंडे, पराठे, सब्जी रोटी और दूध का सेवन कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)