Eye Care Tips For Summer: गर्मियों में आंखों में जलन होना, लाल या आंख दर्द होना है आम, Dr. के बताय ये 5 उपाय दिलाएंगे राहत

Hot Weather Affect Eyes | How Can I Protect My Eyes in The Summer,: गर्मियां आते ही धूप तेज हो जाती है, पारा चढ़ने लगता है और इंसान के शरीर पर इसका सीधा असर पड़ता है. ऐसे में हम स्किन केयर, सनस्क्रीन और पसीने से बचाव जैसे मुद्दों पर तो ध्यान देते हैं लेकिन आंखों की देखभाल (Ankho ki Dekhbhal) को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं. जबकि आंखें हमारी सबसे नाजुक और ज़रूरी इंद्रियों में से एक हैं और मौसम बदलने पर ये सबसे पहले असर झेलती हैं. हल्के उपायों से भी आप अपनी आंखों को सुरक्षित रख सकते हैं. कैसे अपनी आंखों का ख्याल रखें आइए जानते हैं डॉक्टर समीर भाटी से.

क्या गर्मियों का असर आंखों पर पड़ता है (Hot Weather Affect Eyes)

1. आंखों का बार-बार सूखना

गर्म हवा और तेज धूप की वजह से आंखों में नमी कम हो जाती है. इससे ड्राईनेस महसूस होती है, आंखों में जलन, चुभन और लालिमा जैसी दिक्कतें हो सकती हैं.

2. आंखों में जलन होना

जैसे सूरज की रोशनी से त्वचा झुलस सकती है, वैसे ही आंखों पर भी इसका असर होता है. तेज रोशनी सीधे आंखों में पड़ने से जलन और पानी आने जैसी दिक्कत बढ़ जाती है.

3. स्क्रीन एक्सपोजर + गर्मी = खतरा दोगुना

आजकल हम दिन का ज्यादा हिस्सा स्क्रीन के सामने बिताते हैं. ऐसे में जब ऊपर से गर्म मौसम भी आंखों पर असर डालता है, तो थकान और धुंधला दिखना जैसी समस्याएं तेज हो सकती हैं.

4. धूल-मिट्टी और एलर्जी

गर्मियों में चलने वाली लू और धूल से आंखों में संक्रमण और एलर्जी का खतरा भी रहता है. बिना चश्मा पहने बाहर जाना इस खतरे को और बढ़ा सकता है.

अपनाएं ये आसान उपाय | Eye care tips for summer | गर्मियों में ऐसे रखें अपनी आंखों का ख्याल

सनग्लास जरूर पहनें : बाजार में कई तरह के सनग्लास मिलते हैं लेकिन कोशिश करें कि यूवी प्रोटेक्शन वाले चश्मे का इस्तेमाल करें, ताकि तेज रोशनी आंखों को नुकसान न पहुंचा सके.



दिन में आंखों को बार-बार धोएं : दिन में कम से कम 2-3 बार साफ पानी से आंखें धोने की आदत डालें. इससे धूल और पसीने की वजह से होने वाली जलन में राहत मिलेगी.



स्क्रीन टाइम घटाएं : अगर स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताना जरूरी है, तो 20-20-20 रूल अपनाएं यानी हर 20 मिनट पर 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर देखें. इससे आंखों को थोड़ा आराम मिलेगा.



ठंडी पट्टी का इस्तेमाल करें

अगर आंखों में थकान या जलन हो रही हो, तो रुई को ठंडे पानी में भिगोकर आंखों पर कुछ मिनट रखें. इससे सूजन और जलन में आराम मिलेगा.



पानी पीते रहें : गर्मियों में शरीर में पानी की कमी आंखों को भी प्रभावित करती है. पर्याप्त पानी पीना न भूलें, ताकि आंखों की नमी बनी रहे.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)