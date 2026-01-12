अगर आप जरूरत से ज्यादा माचा पीते हैं, तो आपके शरीर पर क्या असर पड़ सकता है? डॉक्टर से जानें

Matcha Tea Ke Nuksan: आजकल माचा की खूब डिमांड बढ़ रही है, यह चाय न सिर्फ स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और मिनरल्स इसे एक बेहतरीन हेल्दी ड्रिंक भी बनाते हैं. इसका सेवन वजन घटाने, एनर्जी बढ़ाने और दिमाग को शांत रखने के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन जैसे इसके कई फायदे हैं. वैसे ही नुकसान भी हैं. अगर आप जरूरत से ज्यादा इस ड्रिंक का सेवन करते हैं, तो शरीर को कई नुकसान पहुंच सकते हैं. आइए डॉ. कुणाल सूद, एम.डी., एनेस्थिसियोलॉजी से जानते हैं ज्यादा माचा पीने से शरीर को कौन-कौन से नुकसान हो सकते हैं और इसे कितनी मात्रा में पीना सही माना जाता है.

माचा चाय पीने के क्या दुष्प्रभाव हैं?

डॉक्टर सूद के अनुसार माचा में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और मिनरल्स अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं. इसे सुपेरफ़ूड कहा जाता है, लेकिन अगर आप इसका जरूरत से ज्यादा सेवन करते हैं, तो समय के साथ आयरन की कमी का शिकार बन सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे?

माचा एक खास तरह की ग्रीन टी है, जिसे पत्तियों को पीसकर पाउडर के रूप में तैयार किया जाता है. इसमें पाए जाने वाले कंपाउंड शरीर में आयरन के अवशोषण को कम कर सकते हैं. अगर कोई व्यक्ति भोजन के साथ या तुरंत बाद माचा पीता है, तो धीरे-धीरे आयरन की कमी हो सकती है. यह समस्या खासतौर पर महिलाओं और एनीमिया से पीड़ित लोगों की परेशानी को और ज्यादा बढ़ सकती है.

डॉक्टर सूद के मुताबिक अगर आप माचा पीना चाहते हैं, तो खाना खाने के कुछ घंटे बाद पीना बेहतर माना जा सकता है. ध्यान रखें खाने के साथ इसे लेने से शरीर में आयरन की कमी देखी जा सकती है. इसलिए ऐसा करने से भी बचें.

