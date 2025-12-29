वजन कम करने के लिए जानें-कैसे लें Mounjaro की शुरुआती डोज, कितने प्रतिशत लोग नहीं कर पाते टॉलरेट? 

Mounjaro Ki Dose Kaise Le: अगर आप मोटापा कम करना चाहते हैं, तो आपको मोंजारो (Mounjaro) दवा के बारे में पता होना चाहिए. दरअसल यह एक ऐसी दवा है, जो डायबिटीज को कंट्रोल करने में तो मदद करती ही है साथ ही साथ वजन घटाने में भी मददगार है. इसका केमिकल नाम टिर्जेपेटाइड (Tirzepatide) है और इसे भारतीय दवा नियामक केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) की ओर से मंजूरी मिल चुकी है. ऐसे में अगर आप भी लंबे समय से बढ़ते हुए वजन से परेशान हैं और वेट लॉस का आसान तरीका तलाश रहे हैं, तो आपको इस दवा की डोज के बारे में पता होना चाहिए. इस बारे में एशियन अस्पताल फरीदाबाद के डॉक्टर संदीप खर्ब ने कुछ जरूरी जानकारी दी है, आइए ऐसे में उनसे जानते हैं कि इस दवा की डोज कैसे ली जाएगी?

वजन घटाने के लिए मोंजारो कैसे लें | How To Get Mounjaro For Weight Loss

डॉक्टर संदीप खर्ब ने बताया, कि मोंजारो वजन कंट्रोल करने के लिए बहुत ही बढ़िया दवा है, जिसे इंजेक्शन के जरिए लगाया जाएगा. उन्होंने आगे बताया कि आप इसकी डोज कैसे लें सकते हैं. डॉक्टर ने कहा, देखिए हफ्ते में मोंजोरो दवा की शुरुआत 2.5 मिलीग्राम डोज से की जा सकती है. वहीं ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति एक हफ्ते में 15 मिलीग्राम डोज ले सकता है.

डॉक्टर ने आगे बताया, पहले हफ्ते में कम डोज से शुरुआत करनी चाहिए. अगर आप एक दम से ज्यादा डोज लेंगे, तो इसके साइड इफेक्ट्स झेलने पड़ सकते हैं. जिससे उल्टी हो सकती है. ऐसे में हफ्ते में पहले कम डोज से शुरुआत करें और फिर हर महीने अपनी डोज बढ़ाए.

कितने प्रतिशत लोग ले सकते हैं मोंजारो दवा? | What Percentage Of People Can Take Mounjaro Medicine?

डॉक्टर संदीप खर्ब ने बताया कि अगर आप एक दम से मोंजारो की फुल डोज लेना शुरू करेंगे, तो आपको साइड इफेक्ट का सामना करना पड़ सकता है. वहीं स्टडी में बताया गया है अगर 2.5 मिलीग्राम पर लगभग 5 प्रतिशत लोग इस दवा को छोड़ देते हैं, तो 15 मिलीग्राम पर लगभग 15 से 20 प्रतिशत लोग इस दवा को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं.

ऐसे में सलाह दी जाती है कि अगर आप मोंजारो की डोज लेना चाहते हैं तो कम डोज से ही शुरुआत करनी चाहिए और फिर धीरे- धीरे बढ़ाएं, इससे आपकी सेहत भी नहीं बिगड़गी.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)