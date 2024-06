क्या आप भी स्किप कर देते हैं नाश्ता? खाली पेट चक्कर आने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? जानिए

How You Can Treat Dizziness Yourself: खाली पेट चक्कर आना एक आम समस्या है जिसे कई लोग अनुभव करते हैं. यह समस्या आमतौर पर ग्लूकोज की कमी, डिहाइड्रेशन या ब्लड प्रेशर में गिरावट के कारण होती है. खाली पेट होने पर शरीर को जरूरी एनर्जी और पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, जिससे चक्कर आने की समस्या पैदा हो सकती है. हालांकि हेल्दी डाइट और पर्याप्त पानी का सेवन चक्कर आने की समस्या को रोकने में मदद कर सकता है. इस लेख में हम बताने जा रहे हैं कि खाली पेट चक्कर आने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए.

चक्कर आने पर क्या करें? (What to do if you feel dizzy?)

1. बैठें या लेटें

जब भी आपको चक्कर आने लगे, तो तुरंत बैठ जाएं या लेट जाएं. इससे आपका ब्लड प्रेशर स्थिर रहेगा और गिरने या चोटिल होने का खतरा कम हो जाएगा. लेटते समय पैरों को ऊंचा रखें ताकि ब्लड फ्लो सही तरीके से हो सके.

2. पानी पिएं

डिहाइड्रेशन भी चक्कर आने का एक मुख्य कारण हो सकता है. अगर आप खाली पेट हैं और चक्कर आ रहे हैं, तो सबसे पहले एक गिलास पानी पिएं. यह आपके शरीर में लिक्विड की कमी को पूरा करेगा और आपको राहत मिलेगी.

यह भी पढ़ें: इन 5 लोगों के लिए रामबाण से कम नहीं है खाली पेट लौंग के पानी का सेवन, जानकर कल सुबह से पीने लगेंगे

3. कोई मीठी चीज खाएं

ग्लूकोज की कमी से भी चक्कर आ सकते हैं. ऐसे में तुरंत एक चम्मच शक्कर, शहद या कोई मीठा फल खाएं. आप फलों का रस भी पी सकते हैं. यह आपके शरीर में शुगर लेवल को बढ़ाएगा और आपको जल्दी राहत मिलेगी.

4. गहरी सांस लें

चक्कर आने पर गहरी सांस लेना भी बहुत फायदेमंद होता है. गहरी सांस लेने से ऑक्सीजन को फ्लो बढ़ता है और ब्रेन को ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है, जिससे चक्कर आना कम हो सकता है.

5. आराम करें

चक्कर आने पर शरीर को आराम देना बहुत जरूरी है. कुछ देर के लिए सभी काम छोड़कर आराम करें. आराम करने से आपका शरीर फिर से एनर्जी प्राप्त कर सकेगा और चक्कर आने की समस्या से राहत मिलेगी.

यह भी पढ़ें: पेट की दिक्कत रहती है, तो आंतों को साफ और स्वस्थ रखने के लिए खाएं ये चीज, पढ़ें गट हेल्दी फूड्स की लिस्ट

6. इलेक्ट्रोलाइट्स का सेवन करें

अगर चक्कर आने के साथ-साथ कमजोरी भी महसूस हो रही हो, तो इलेक्ट्रोलाइट्स का सेवन करें. इलेक्ट्रोलाइट्स में सोडियम, पोटैशियम और अन्य जरूरी मिनरल्स होते हैं जो शरीर के संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं. इसके लिए आप ओआरएस घोल, नारियल पानी या इलेक्ट्रोलाइट्स पाउडर का सेवन कर सकते हैं.

7. डॉक्टर से संपर्क करें

अगर उपरोक्त सभी उपायों के बावजूद भी चक्कर आना बंद नहीं होता है या बार-बार चक्कर आने की समस्या हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें. यह किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या का संकेत भी हो सकता है, जिसे अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए.