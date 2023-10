डेंगू का वायरस एडेनोस मच्छर के काटने से फैलता है. भले डेंगू जंगल की आग की तरह फैल रहा है, लेकिन यह संक्रामक बीमारी नहीं है. यह छूने या छींकने से नहीं फैलता है, लेकिन संक्रमित व्यक्ति के आसपास रहने पर सावधान रहना चाहिए. आमतौर पर वायरल सर्दी से अन्य वायरस और कीटाणु शरीर को संक्रमित कर सकते हैं.

डेंगू के पांच लक्षण क्या हैं

डेंगू के लक्षणों में लगातार तेज बुखार, गंभीर सिरदर्द, मतली, त्वचा पर दाने और आंखों के पीछे दर्द प्रमुख हैं.

डेंगू कितने दिन रहता है

डेंगू में सबसे पहले फ्लू जैसे लक्षण सामने आते हैं और यह 2-7 दिनों तक रहता है. डेंगू बुखार आमतौर पर संक्रमित मच्छर के काटने के 4-10 दिनों के बाद सामने आता है.

डेंगू के तीन फेज क्या हैं (Phases of dengue infection)

फेब्रिले फेज- आमतौर पर अचानक बुखार आने के साथ शुरू होकर दो से सात दिनों तक रहता है.

क्रिटिकल फेज- बुखार का ये फेज के तीन से सात दिन बाद आता है. यह गंभीर होता है और तेज फीवर और ब्लड आर्टरीज से प्लाजमा लीक होकर लिवर, पेट या छाती जैसे अंगों में होने के कारण सदमा लग सकता है.

कांवलिसेंस फेज- यह रिकवरी का फेज होता है.

डेंगू होने पर क्या खाना चाहिए (Foods for dengue fever: Eat these for fast recovery)

डेंगू होने पर किसी डॉक्टर या डायटिशियन से सलाह लेकर डाइट तैयार करनी चाहिए. हालांकि लोगों को फल, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने वाली चीजें जैसी हरी सब्जियां, विटामिन सी वाले फल और नारियल पानी जैसी चीजों को डाइट में शामिल करना चाहिए.

प्लेटलेट काउंट कितना होना चाहिए | What is normal platelet count by age?

ब्लड में प्रति माइक्रोलीटर 150,000 से 450,00 तक प्लेटलेट की संख्या सामान्य है.

क्या डेंगू दूसरी बार हो सकता है? क्या यह अधिक घातक है

डेंगू दूसरी बार भी हो सकता है. विशेषज्ञों के अनुसार दूसरी बार यह अधिक घातक हो सकता है. एक व्यक्ति को जीवन भर में 4 बार डेंगू बुखार हो सकता है. क्योंकि प्रत्येक सीरोटाइप थोड़े समय के लिए इम्यून रिस्पॉस तैयार करता है लेकिन अन्य सीरोटाइप से बचा नहीं पाता है. इसलिए, दूसरी बार बुखार शरीर में अधिक सूजन पैदा कर सकता है.

डेंगू की पहचान कैसे करें | What is the lab diagnosis of dengue?

डेंगू की पहचान जरूरी जांच से ही हो सकती है. बुखार, आंखों में दर्द, मतली और सिरदर्द लक्षण हो सकते हैं. ऐसे लक्षण सामने आने पर जांच जरूर करवाएं.

क्या डेंगू ठीक हो सकता है? क्या डेंगू के लिए कोई टीका है? | Is Dengue Fever Curable? | Is there a vaccine for dengue?

उचित उपचार से डेंगू को ठीक हो सकता है. लेकिन डेंगू संक्रमण के लिए कोई टीका नहीं हैं.हालांकि इसके लिए आईसीएमआर में परीक्षण जारी है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)