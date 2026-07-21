Dengue Alert In Noida: बढ़ रहे डेंगू के मामले, एक्सपर्ट ने बताया कैसे करें बचाव

नोएडा में डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं. यहां स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू, मलेरिया और मच्छरों से फैलने वाली दूसरी बीमारियों को रोकने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं. अधिकारियों ने नोएडा में कई डेंगू हॉटस्पॉट की पहचान की है, जिनमें बरोला, सूरजपुर, कासना और सेक्टर 50 शामिल हैं, जहां मच्छर पनपने की जगहें मिली हैं और डेंगू के नए मामले सामने आए हैं.

स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, जिले में अब तक डेंगू के 21 मामले सामने आए हैं. बीमारी को बड़े पैमाने पर फैलने से रोकने के लिए, प्रशासन ने निगरानी, ​​जागरूकता अभियान, फॉगिंग और घर-घर जाकर जांच करने का काम तेज कर दिया है. गौतम बुद्ध नगर में 650 से ज्यादा आशा वर्करों को भी तैनात किया गया है ताकि वे मच्छर पनपने की जगहों की पहचान कर सकें, बुखार के मामलों पर नजर रख सकें और लोगों को बचाव के तरीकों के बारे में बता सकें.

जैसे-जैसे डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, विशेषज्ञ इस बात पर जोर दे रहे हैं कि संक्रमण को रोकने का सबसे असरदार तरीका घर पर मच्छरों को पनपने से रोकना है. इस बारे में एनडीटीवी ने और जानकारी लेने के ल‍िए बात की डॉ. चारू दत्त से. वे फरीदाबाद में स्थित एक रिहैबिलिटेशन केयर एक्सपर्ट हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में 8 साल का व्यापक अनुभव है.

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नोएडा के डेंगू हॉटस्पॉट पर कड़ी नजर

स्वास्थ्य विभाग ने छह-सात ऐसे ज्यादा जोखिम वाले इलाकों की पहचान की है जहां डेंगू के मामले सामने आए हैं या जांच के दौरान मच्छरों के लार्वा मिले हैं. इनमें गेटेड रेजिडेंशियल सोसाइटी और घनी आबादी वाले इलाके दोनों शामिल हैं. रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) को सफाई अभियान चलाने, जमा पानी को हटाने और लोगों के बीच डेंगू से बचाव के बारे में जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए गए हैं.

मानसून के दौरान डेंगू के मामले क्यों बढ़ते हैं?

डॉक्‍टर चारु दत्त बताते हैं डेंगू एडीज एजिप्टी मच्छर से होता है, जो गंदे नालों या सीवेज के बजाय साफ, जमा पानी में पनपता है. मच्छर पनपने की आम जगहों में शामिल हैं:

वॉटर कूलर

गमलों की ट्रे

बाल्टी और ड्रम

छत पर रखी पानी की टंकियां

फेंके गए टायर

नारियल के खोल

निर्माण स्थल

डिस्पोजेबल कप और कंटेनर

डॉक्‍टर चारु दत्त बताते हैं भारी बारिश के बाद गर्म तापमान मच्छरों के अंडों के फूटने और तेजी से बढ़ने के लिए सही माहौल बनाता है. जमा पानी की थोड़ी सी मात्रा भी एक हफ्ते के अंदर मच्छरों के पनपने की जगह बन सकती है.

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मामले बढ़ने से पहले बचाव क्यों शुरू करना चाहिए?

फरीदाबाद के अमृता अस्पताल में पीडियाट्रिक इनफेक्शियस डिजीज की प्रोफेसर डॉ. अपर्णा चक्रवर्ती के अनुसार, डेंगू का प्रकोप अक्सर चुपचाप शुरू होता है, इसलिए शुरुआती बचाव बहुत जरूरी है. उन्होंने कहा,

"डेंगू का प्रकोप आमतौर पर चुपचाप शुरू होता है. मच्छरों को पनपने के लिए गंदे नाले या रुके हुए पानी के बड़े तालाब की जरूरत नहीं होती. गमले की ट्रे, कूलर, बाल्टी, छत पर रखे बर्तन या फेंके गए कप में जमा थोड़ा सा साफ पानी भी एडीज एजिप्टी (Aedes aegypti) मच्छरों के पनपने की जगह बन सकता है. बचाव अभी से शुरू करना होगा, न कि तब जब अस्पतालों पर दबाव बढ़ने लगे."

- वे परिवारों को हर हफ्ते एक आसान रूटीन अपनाने की सलाह देती हैं.

उन्होंने आगे कहा, "परिवार एक आसान नियम अपना सकते हैं: पानी जमा करने वाले हर बर्तन को हर सात दिन में खाली करें, रगड़कर साफ करें और पूरी तरह सुखा लें. रगड़कर साफ करना इसलिए जरूरी है क्योंकि मच्छर के अंडे बर्तन की सतह पर चिपके रह सकते हैं और सूखे होने पर भी महीनों तक जीवित रह सकते हैं. अगर घरों और आस-पड़ोस में मच्छर पनपने की जगहें मौजूद हैं, तो सिर्फ फॉगिंग से डेंगू को नहीं रोका जा सकता."

बच्चों को ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है

डॉक्‍टर चारु दत्त बताते हैं कि बच्चे डेंगू की चपेट में ज्यादा आसानी से आ सकते हैं क्योंकि डेंगू फैलाने वाले मच्छर मुख्य रूप से दिन के समय काटते हैं, जब बच्चे स्कूल में होते हैं या बाहर खेल रहे होते हैं. डॉ. चक्रवर्ती ये सलाह देती हैं:

उस उम्र के लिए सही मच्छर भगाने वाली दवाएं (रिपेलेंट्स) लगाएं.

बच्चों को हल्के रंग के, पूरी बाजू वाले कपड़े पहनाना.

स्कूलों, खेल के मैदानों और घरों के आस-पास पानी जमा न होने देना.

जहां भी संभव हो, मच्छर-रोधी जाली और मच्छरदानी का इस्तेमाल करना.

वह कहती हैं कि दिन के समय बचाव उतना ही जरूरी है जितना शाम के समय.

वे लक्षण जिन्हें कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए

डॉक्‍टर चारु दत्त बताते हैं डेंगू के शुरुआती लक्षण आम वायरल बुखार जैसे हो सकते हैं, जिससे बीमारी का पता लगाना मुश्किल हो जाता है. अगर बच्चे में ये लक्षण दिखें तो माता-पिता को डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए:

लगातार तेज बुखार

जोरदार सिरदर्द

शरीर या मांसपेशियों में तेज दर्द

उल्टी

बहुत ज्यादा थकान

अगर चेतावनी वाले लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना जरूरी है, जैसे: