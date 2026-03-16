घर में फैलने वाली खतरनाक केमिकल गंध, दिखती नहीं लेकिन ले सकती हैं जान, कौन-सी गैसें बच्चों के लिए बन सकती हैं जानलेवा?

दिल्ली में हाल ही में एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई, जिसने घर के अंदर मौजूद छुपे हुए खतरों पर सवाल खड़े कर दिए. जानकारी के मुताबिक गाजीपुर इलाके में रविवार एक फ्लैट में अचानक संदिग्ध केमिकल जैसी गंध फैल गई, जिसके बाद दो बच्चियां बेहोश हो गईं. परिवार उन्हें तुरंत सेक्टर-11, नोएडा स्थित मेट्रो अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां 2.5 साल की बच्ची को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि 7.5 साल की बच्ची की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है. मामले की जांच के लिए क्राइम टीम और DDMA की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तुरंत कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली. दिल्ली पुलिस ने इनक्वेस्ट की कार्यवाही शुरू कर दी है. लेकिन सवाल ये है कि क्या घर में ऐसी खतरनाक गैसें बन सकती हैं जो दिखती नहीं, लेकिन बेहद घातक साबित हो सकती हैं?

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घर में कौन-कौन सी खतरनाक गैसें बन सकती हैं?

घरों में कई बार ऐसी गैसें बन जाती हैं जिनका हमें पता भी नहीं चलता. इनमें शामिल हो सकती हैं:

केमिकल फ्यूम्स: क्लीनिंग प्रोडक्ट्स या पेस्ट कंट्रोल के केमिकल से निकलने वाली गैसें.

एलपीजी या गैस लीकेज: रसोई गैस के रिसाव से बनने वाली गैस.

कार्बन मोनोऑक्साइड: अधूरी जलन से बनने वाली बेहद खतरनाक गैस.

क्लोरीन गैस: कई बार अलग-अलग क्लीनिंग केमिकल मिलाने से बन सकती है.

इन गैसों की खास बात यह है कि कई बार इनमें तेज गंध नहीं होती या लोग इसे सामान्य गंध समझकर नजरअंदाज कर देते हैं.

बच्चों के लिए क्यों ज्यादा खतरनाक होती हैं ये गैसें?

बच्चों का शरीर बड़ों की तुलना में ज्यादा सेंसिटिव होता है. उनके फेफड़े पूरी तरह विकसित नहीं होते और शरीर का वजन भी कम होता है. इसी वजह से जहरीली गैस या केमिकल फ्यूम्स का असर बच्चों पर जल्दी और ज्यादा गंभीर हो सकता है. बच्चों में ऐसी गैसों के संपर्क में आने पर जल्दी चक्कर आना, उल्टी या बेचैनी, बेहोशी, सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण तेजी से दिखाई दे सकते हैं.

शुरुआती लक्षण जिन्हें कभी नजरअंदाज न करें:

अगर घर में अचानक तेज या अजीब गंध महसूस हो और साथ ही कुछ शारीरिक लक्षण दिखें, तो तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए.

खतरनाक संकेत हो सकते हैं:

अचानक चक्कर आना

सिरदर्द

आंखों या गले में जलन

सांस लेने में दिक्कत

बेहोशी

ऐसी स्थिति में तुरंत क्या करें?

अगर घर में किसी को गैस या केमिकल गंध से परेशानी होने लगे, तो तुरंत ये कदम उठाएं:

सबसे पहले उस जगह से बाहर खुले वातावरण में जाएं.

खिड़कियां और दरवाजे खोलकर वेंटिलेशन बढ़ाएं.

प्रभावित व्यक्ति को ताजी हवा दें.

हालत गंभीर हो तो तुरंत अस्पताल ले जाएं.

समय पर इलाज मिलने से कई बार गंभीर स्थिति को टाला जा सकता है.

घर में ऐसी घटनाओं से कैसे बचें?

थोड़ी-सी सावधानी कई बड़े हादसों को रोक सकती है. बचाव के आसान तरीके:

अलग-अलग क्लीनिंग केमिकल को कभी मिलाकर इस्तेमाल न करें.

गैस पाइप और सिलेंडर की समय-समय पर जांच कराएं.

घर में अच्छा वेंटिलेशन रखें.

पेस्ट कंट्रोल के बाद कमरों को अच्छी तरह हवा लगने दें.

बच्चों को केमिकल या क्लीनिंग प्रोडक्ट्स से दूर रखें.

दिल्ली की यह घटना एक गंभीर चेतावनी की तरह है कि घर के अंदर मौजूद अदृश्य खतरे भी जानलेवा हो सकते हैं. कई बार एक साधारण-सी गंध के पीछे खतरनाक गैस छिपी होती है, जिसका असर खासकर बच्चों पर बहुत तेजी से पड़ सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)