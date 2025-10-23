विज्ञापन
Benefits Of Eating Chia Seeds: चिया सीड्स प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा-3 फैटी एसिड, कैल्शियम, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स का बेहतरीन स्रोत हैं. यहां जानें चिया

चिया सीड्स रोज खाने से क्या फायदा होता है?
1 दिन में कितने चिया सीड खाने चाहिए?

Benefits Of Eating Chia Seeds: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी हर कोई चाहता है कि उसकी सेहत बनी रहे और शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलते रहें. ऐसे में सुपरफूड्स की चर्चा अक्सर होती है. इन्हीं सुपरफूड्स में एक नाम है चिया सीड्स का. दिखने में भले ही ये छोटे-छोटे जरूर होते हैं, लेकिन इनके अंदर जबरदस्त पोषण छिपा होते हैं. चिया सीड्स प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा-3 फैटी एसिड, कैल्शियम, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स का बेहतरीन स्रोत हैं. यहां जानें चिया सीड्स खाने के क्या-क्या फायदे हैं?

चिया सीड्स खाने के फायदे

पाचन: चिया सीड्स में फाइबर की मात्रा काफी अधिक होती है जो पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है और कब्ज जैसी समस्या से बचा सकता है. अगर आप रोज सुबह एक गिलास पानी में भीगे हुए चिया सीड्स पीते हैं, तो आपका पेट लंबे समय तक साफ रहता है और पेट फूलने जैसी दिक्कत कम हो सकती हैं.

वजन: जो लोग वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए चिया सीड्स बेहद फायदेमंद साबित हो सकते हैं. इसमें मौजूद फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, जिससे बार-बार भूख नहीं लगती और वजन कंट्रोल में रखा जा सकता है.

दिल: चिया सीड्स में ओमेगा-3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद कर सकता है. जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बीमारियों का खतरा कम किया जा सकता है. नियमित रूप से चिया सीड्स खाने से हार्ट को हेल्दी रखा जा सकता है.

हड्डियां: चिया सीड्स में कैल्शियम, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम की भरपूर मात्रा होती है. जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं. जो लोग दूध नहीं पीते या जिन्हें यरी प्रोडक्ट्स से एलर्जी है, उनके लिए चिया सीड्स कैल्शियम का बेहतरीन विकल्प है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

