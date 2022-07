Causes Of Mouth Ulcer: पानी की कमी से ही नहीं इन 8 कारणों से भी हो जाते हैं मुंह में छाले, आज ही नोट कर लें

Causes of Mouth Ulcers: हमारी डाइट में कुछ फूड्स मुंह के छालों का कारण बन सकते हैं.

खास बातें ऐसी कई चीजें हैं जो इन दर्दनाक घावों का कारण बनती हैं.

मुंह के अल्सर का कारण चिंता, तनाव भी हो सकते हैं.

आप जो खाते हैं उसका भी बहुत बड़ा योगदान है.

Reason Of Mouth Ulcer In Hindi: मुंह के छाले आम और ज्यादातर हानिरहित घाव होते हैं जो मुंह के अंदर होते हैं. हालांकि, वे अप्रिय और परेशान करने वाले होते हैं. ऐसी कई चीजें हैं जो इन दर्दनाक घावों का कारण बनती हैं. मुंह के अल्सर का कारण (Cause Of Mouth Ulcers) चिंता, तनाव, आपके गाल के अंदरूनी हिस्से को काटना और धूम्रपान जैसे कुछ कारण हैं जिनकी वजह से आपको नासूर घाव हो जाते हैं. आप जो खाते हैं उसका भी बहुत बड़ा योगदान है. अगर आप बार-बार मुंह के छालों (Mouth Ulcers) का अनुभव करते हैं और वे दूर नहीं हो रहे हैं, तो यह आपके डाइट से संबंधित हो सकता है. यहां जानें कौन से फूड्स मुंह के छालों का कारण बन सकते हैं.

किस वजह से हो जाते हैं मुंह के छाले? | What Causes Mouth Ulcers? Know The Reason