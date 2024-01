एक जगह आकर अटक गई है बच्चे की हाइट, तो बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए खिलाएं ये 10 चीजें

How can I increase my child's height? वैसे तो पर्सनैलिटी आपके लंबे चौड़े शरीर से नहीं, बल्कि आपकी सोच और व्यवहार से बनती है. लेकिन अगर आप अपने शरीर की लंबाई (Height) को बढ़ाना चाहते हैं तो सही उम्र में बेहतर डाइट का सेवन करना जरूरी होता है.

Which food is fastest for height growth? जब शरीर के बोन्‍स, मसल्स, टिश्यू, इम्‍यून फंक्शन आदि बेहतर तरीके से काम करते हैं, तो हाइट अपने आप ही अच्छी हो जाती है. इसके लिए डाइट (Diet) में पर्याप्‍त न्यूट्रिशनल चीजों के अलावा प्रोटीन को शामिल करना भी जरूरी होता है. यहां हम बता रहे हैं कि आप हाइट बढ़ाने के लिए डाइट में किन 10 चीजों को शामिल करें.

हाइट बढ़ाने के लिए डाइट में शामिल करें ये चीजें | Foods that help you grow taller | 10 Foods That Can Increase Your Height

बादाम : बादाम में ऐेसे कई विटामिन और मिनरल होते हैं जो लंबाई को बढ़ाने के लिए जरूरी होते हैं. इसमें गुड फैट, प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम और मैगनीज भरपूर मात्रा में पाया जाता है. स्‍वीट पोटैटो : स्‍वीट पोटैटो में विटामिन ए काफी मात्रा में पाया जाता है जो बॉडी बोन्‍स के ग्रोथ के लिए जरूरी होता है. इस तरह यह हाइट बढ़ाने में काफी मदद कर सकता है. अंडा : अगर अंडा रोज खाया जाए तो छह महीने में यह विटामिन डी की कमी को दूर कर सकता है और हाइट में इजाफा हो सकता है. बीन्‍स : बीन्‍स में प्रोटीन और पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. इनमें कई ऐसे तत्‍व होते हैं जो हाइट बढ़ाने वाले हार्मोन को एक्टिव कर सकते हैं. दही : दही भी प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स होता है जो बोन्‍स और मसल्स ग्रोथ में फायदेमंद होता है. चिकन : चिकन के सेवन से शरीर में प्रोटीन, विटामिन बी 12, और कई ऐसे न्यूट्रिशनल चीजों की कमी दूर हो सकती है जो हाइट को बढ़ाने के लिए जरूरी हैं. बेरीज : तरह तरह के बेरीज कोलेजन बूस्‍ट करने, बोन्‍स डेंसिटी बढ़ाने और लंबाई बढ़ाने में मदद कर सकता है. हरी पत्‍तेदार सब्जियां : पत्‍तेदार सब्जियों में विटामिन के काफी पाया जाता है जो बोन की डेंसिटी को बढ़ाता है और इससे हाइट बढ़ सकती है. किनोवा : किनोवा में मौजूद मैंगनीज, फॉलेट, फास्फोरस बोन्‍स को हेल्‍दी बनाता है जो हाइट बढ़ाने के लिए जरूरी हैं. मछली : खासतौर पर सैमन फिश में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है. यह ग्रोथ बढ़ाने के लिए अच्‍छा माना जाता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)