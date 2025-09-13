क्या आप जानते हैं बाल धोने का सही तरीका, 90 प्रतिशत लोग अक्सर करते हैं ये गलतियां

Baal Dhone Ka Sahi Tarika: बालों को अगर सही तरीके से धोया नहीं जाए तो ये टूटने लग जाते हैं. कम से कम 90 प्रतिशत लोगों को तो बाल धोने का सही तरीका तक पता नहीं है. अगर आप भी बालों को धोने के दौरान नीचे बताई गई गलती करते हैं, तो सावधान हो जाएं. ये गलतियां बालों पर महंगी पड़ सकती है और ये झड़ने लग सकते हैं. तो आइए जानते हैं वो गलतियां और बालों को धोने का सही तरीका क्या है. (Bal Dhone Ka Tarika).

बाल धोते समय न करें ये गलतियां (Bal Dhote Samay Yeh Galti Nahi Karne Chahiye)

Photo Credit: iStock

गर्म पानी से बाल धोना

कई लोग बालों को धोने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं. गर्म पानी से बाल धोने से ये झड़ने लग जाते हैं. साथ ही ये बेजान भी हो जाते हैं. इसलिए आप गर्म पानी से अपने बाल धोने से बचें.

हर दिन बाल धोना

अगर आप हर दिन अपने बालों को धोते हैं, तो ये बालों की सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकता है. डॉक्टरों के अनुसार बालों को हफ्ते में सिर्फ दो दिन ही धोना चाहिए. साथ ही बाल धोने से पहले उनपर अच्छे से तेल लगाना चाहिए. बस इस बात का ध्यान रखें कि बालों पर आधे घंटे से ज्यादा तेल न लगाकर रखें.

बालों पर शैंपू को सीधे लगाना

अगर आप शैंपू को सीधे बालों पर डालते हैं और बाल धोने लग जाते हैं, तो ये बाल धोने का सबसे खराब तरीका माना जाता है. शैंपू को कभी भी सीधे तौर पर सिर पर नहीं डालना चाहिए. सबसे पहले शैंपू को अपने हाथ में लेकर उसमें पानी मिलाकर झाग निकलने तक का इंतजार करें. उसके बाद इसे बालों पर लगा लें. वहीं बाल धोने के बाद गिले बालों में कंघी न करें और ना ही इन्हें बांधे. जब ये अच्छे से सूख जाए तो ही बालों पर को बांधे.

तो ये थी वो गलतियां जो लोग अक्सर बाल धोते समय करते हैं. आप ये गलतियां करने से बचें. इसका बुरा असर आपके बालों की सेहत पर पड़ेगा.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)