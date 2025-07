कोरोना वैक्सीन युवाओं में हार्ट अटैक का कारण नहीं, अफवाहों को किया खारिज, AIIMS-ICMR ने बताई अचानक मौतों की वजह

AIIMS ICMR Vaccine Study: पिछले कुछ सालों में युवाओं में अचानक हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट से मौत की खबरें तेजी से सामने आई हैं. सोशल मीडिया पर यह सवाल बार-बार उठता रहा है, क्या कोविड-19 वैक्सीन इसके लिए जिम्मेदार है? कम उम्र में हो रही हार्ट अटैक से मौत के पीछे हेल्थ एक्सपर्ट कई कारण बता रहे हैं, लेकिन एक पहलू के रूप में लोग कोविड वैक्सीन को भी इसकी वजह मान रहे हैं? क्या युवाओं में हार्ट अटैक से मौतों के पीछे कोरोना वैक्सीन को कोई रोल है? इस चिंता को दूर करने के लिए AIIMS (एम्स) और ICMR (भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद) ने गहन अध्ययन किया है और उनकी रिपोर्ट ने इस बहस पर विराम लगा दिया है. आइए जानते हैं क्या कहता है रिपोर्ट्स.

यह भी पढ़ें: मेनोपॉज के रहस्य और मिथ्स, पीरियड्स होना किस उम्र में बंद होते हैं? भारत में जल्दी क्यों आ जाता है मेनोपॉज?

AIIMS और ICMR की स्टडी में यह स्पष्ट किया गया है कि कोविड वैक्सीन और युवाओं की अचानक मौतों के बीच कोई वैज्ञानिक या मेडिकल संबंध नहीं पाया गया.

ICMR की स्टडी (मई–अगस्त 2023): 18–45 वर्ष के स्वस्थ दिखने वाले लोगों की अचानक मौतों का विश्लेषण किया गया.

AIIMS की स्टडी (जारी): शुरुआती निष्कर्षों में हार्ट अटैक, जेनेटिक कारण और पुरानी बीमारियां प्रमुख वजहें पाई गईं.

नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल (NCDC) ने भी इस रिसर्च में भाग लिया और पाया कि लाइफस्टाइल, तनाव, धूम्रपान, शराब और पहले से मौजूद बीमारियां अचानक मौतों की मुख्य वजह हैं.

यह भी पढ़ें: दांत में कीड़ा लगने पर काम आएंगे ये 3 कारगर घरेलू नुस्खे, जान लें कैसे करें इस्तेमाल, कैविटी का रामबाण इलाज

देशभर में कोविड-19 वैक्सीन को लेकर चल रही तमाम अफवाहों को खारिज करते हुए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) ने साफ कर दिया है कि कोविड वैक्सीन का युवाओं में अचानक होने वाली मौतों से कोई ताल्लुक नहीं है. दोनों संस्थानों ने ऐसी सभी अफवाहों को खारिज किया है.

Extensive studies by ICMR (Indian Council of Medical Research) and AIIMS on sudden deaths among adults post-COVID have conclusively established no linkage between COVID-19 vaccines and sudden deaths: Ministry of Health and Family Welfare.



Studies by ICMR and the National Centre… pic.twitter.com/f5NcZ9x1Oq