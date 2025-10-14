आंखें हमारे लिए काफी जरूरी है, क्योंकि इनकी बदौलत ही हम पूरी दुनिया को देख पाते हैं, ऐसे में अगर आपकी आखों का नंबर ज्यादा है और आप इसे कम करना चाहते हैं, तो हम आपको 5 ऐसे तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें रोजाना फॉलो करने के बाद आपको अपना मनचाहा रिजल्ट मिलेगा. आइए विस्तार से जानते हैं, किन 5 तरीकों से आप अपनी आंखों का नंबर घटा सकते हैं.

आंखों का नंबर घटाने के लिए 5 तरीके | How to Get Rid of Spectacles Naturally

1. आंखों की एक्सरसाइज

अगर आप आंखों का नंबर घटाना चाहते हैं, तो आपको 'आई एक्सरसाइज' करना होगा. सबसे खास बात ये है कि आप इन्हें कहीं भी कर सकते हैं. वहीं एक्सरसाइज करने से पहले चश्मा और लैंस निकालना जरूरी है. ये है एक्सरसाइज

पहले आंखों को 10 बार ऊपर- नीचे करें.

आंखों को 10 बार लेफ्ट एंड राइट लेकर जाएं.

आंखों को 10 बार "डायगोनली" (Diagonally) और बॉटम लेफ्ट लेकर जाएं.

इसी एक्सरसाइज को उल्टी तरफ भी करें.

आंखों को 10 बार क्लाकवाइज और एंटीक्लाकवाइज घुमाएं.

आई पुश- अप करें.

हाथों को रगड़कर आंखों सेंके.

2. सन गेजिंग

आंखों का नंबर घटाना चाहते हैं तो अपने रूटीन में 'सन गेजिंग' को शामिल करें. इसमें आपको सूरज को करीब 5 मिनट के लिए चश्मे और लेंस के बिना देखना होता है. इसी के साथ आपको बता दें, सन राइज के एक घंटे के भीतर या सनसेट के एक घंटे पहले सन गेजिंग करना अच्छा माना गया है और दोपहर में सन गेजिंग न करें.

3. आंखों में लगाएं खीरे के आइपैक्स

आंखों का नंबर घटाने के लिए आप खीरे के आइपैक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. सबसे पहले आपको खीरे को कद्दकस कर लेना है, फिर उन्हें बंद आंखों पर रखें. इसके बाद आंखों को खीरे के आइपैक्स के साथ 15 मिनट तक रेस्ट करने दीजिए. इससे आपको काफी आराम मिलेगा.

4. रात 9 बजे के बाद 'नो स्क्रीन टाइम'

आंखों का नंबर घटाने के लिए आपको अपने रूटीन में बदलाव लाना होगा, जैसे रात 9 बजे के बाद 'नो स्क्रीन टाइम'. आज के समय में लोगों का स्क्रीन टाइम काफी बढ़ गया है और हम सभी देर रात तक मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में अगर आप अपनी आंखों से प्यार करते हैं तो रात 9 बजे के बाद स्क्रीन देखना बंद कर दें.

5. त्राटक क्रिया

आंखों का नंबर करने के लिए 'त्राटक क्रिया' को फॉलो करना जरूरी है. बता दें, त्राटक क्रिया एक यौगिक प्रैक्टिस है, जो आंखों और मन दोनों को तेज बनाती है, जिसमें आपको बिना पलक झपकाए किसी एक वस्तु को लगातार देखना होता है. इसे करने के लिए आप अंधेरे कमरे में दिया जलाएं और ऐसी हाइट पर रखें कि आप बैठकर उसे सीधा देख सके. फिर दिए को लगातार देखना शुरू करें.बता दें, त्राटक क्रिया करते समय आपकी पीठ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)