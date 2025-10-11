रोहतास: राजद विधायक की ग्रामीणों से भिड़ंत, समर्थकों ने एक युवक को गाड़ी में जबरन बिठाकर फेंका

रोहतास जिले से राजद विधायक की गांव वालों से भिडंत की खबर सामने आ रही है. इतना हीं नहीं विधायक के समर्थकों एवं ग्रामीणों के बीच नोकझोंक तथा एक ग्रामीण को अपनी गाड़ी में जबरन बिठाने के बाद कुछ दूर ले जाकर नीचे फेंकने का भी वीडियो सामने आया है. जो पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है. घटना के बाद ग्रामीणों में काफी आक्रोश है और पूरे घटनाक्रम का वीडियो अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है.

विधायक के खिलाफ नारेबाजी

मामला रोहतास जिले के डेहरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चिलबिला गांव का है. बताया जाता है कि डेहरी के राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह शनिवार को अपने जनसंपर्क अभियान के तहत चिलबिला गांव पहुंचे थे, जहां विधायक को देखते हीं ग्रामीणों ने विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी. काफी संख्या में ग्रामीणों ने विधायक के काफिले को घेर लिया और आखिर में उन्हें गांव छोड़कर भागना पड़ा.

समर्थक व ग्रामीणों में नोकझोंक, एक घायल

वहीं, विरोध के दौरान चिलबिला गांव में ग्रामीण एवं विधायक के समर्थकों के बीच जमकर धक्का-मुक्की हुई. विरोध बढ़ता देख राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गए, लेकिन कुछ समर्थकों ने एक ग्रामीण को अपनी गाड़ी में जबरन बिठा लिया और कुछ दूर ले जाकर उसे गाड़ी से नीचे फेंक दिया. साथ ही, इस घटना का वहां मौजूद ग्रामीणों ने वीडियो भी बना लिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है.

ग्रामीणों का विकास नहीं करने का आरोप

ग्रामीणों ने राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह पर विकास कार्य को लेकर अनदेखी का आरोप लगाया. ग्रामीणों का कहना है कि गांव में नल जल योजना, सड़क, बिजली, नली गली आदि की स्थिति दयनीय है और विधायक ने पांच सालों में चिलबिला गांव के लिए कोई काम नहीं किया है.

राजद विधायक के खिलाफ प्राथमिकी

वहीं, विधायक समर्थकों ने एक ग्रामीण को गाड़ी से नीचे फेंकने में घायल राहुल कुमार ने राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह के खिलाफ जिले के आयर कोठा थाने में एक प्राथमिकी भी दर्ज कराई है. घायल राहुल कुमार चिलबिला गांव निवासी विंध्याचल राय वर्मा के पुत्र हैं. उन्होंने राजद विधायक पर गाली गलौज करने एवं अपने सुरक्षाकर्मियों व समर्थकों के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है.

(रोहतास से रंजन सिंह की रिपोर्ट)