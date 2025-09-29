राव नरेंद्र सिंह हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष और हुड्डा विधायक दल के नेता नियुक्त

- कांग्रेस ने हरियाणा इकाई का अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और विधायक दल का नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा नियुक्त किए हैं
नई दिल्ली:
कांग्रेस ने सोमवार को राव नरेंद्र सिंह को अपनी हरियाणा इकाई का नया अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विधायक दल का नेता नियुक्त किया. कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इन नियुक्तियों को मंजूरी दी.
विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के 10 महीने बाद ये नियुक्तियां की गई हैं. राव नरेंद्र सिंह ने उदय भान का स्थान लिया है. वह तीन बार विधायक और हरियाणा सरकार में मंत्री रहे हैं.
विधायक दल का नेता होने के चलते हुड्डा राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे. पिछली विधानसभा में भी उन्होंने इस भूमिका को निभाया था.
