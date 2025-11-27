विज्ञापन
दो खिलाड़ियों की मौत के बाद एक्‍शन में हरियाणा सरकार, बास्केटबॉल पोलों की जांच शुरू, दो अधिकारी सस्‍पेंड

हरियाणा के रोहतक और बहादुरगढ़ में बास्केटबॉल कोर्ट में हुई दो अलग-अलग घटनाओं में बास्केटबॉल ‘हूप’ का लोहे का खंभा गिरने से राष्ट्रीय स्तर के एक खिलाड़ी और एक अन्य किशोर खिलाड़ी की मौत हो गई. यह घटना लखन माजरा स्थित एक स्पोर्ट्स नर्सरी में हुई. घटना के बाद जिला खेल अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है.

  • हरियाणा में बास्केटबॉल कोर्ट में दो खिलाड़ियों हार्दिक राठी और अमन की मौत हो गई.
  • खेल मंत्री गौरव गौतम ने जिला खेल अधिकारियों को सस्पेंड कर सभी बास्केटबॉल पोल की जांच और समीक्षा शुरू करवाई है
  • मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मृतकों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है
रोहतक:

हरियाणा में प्रैक्टिस के दौरान 2 बास्‍केटबॉल खिलाड़ियों हार्दिक राठी और अमन की मौत पर राज्‍य सरकार बेहद सख्‍त नजर आ रही है. हादसे के बाद खेल मंत्री गौरव गौतम ने मंगलवार को रोहतक में हुए दर्दनाक हादसे के बाद झज्जर और रोहतक के जिला खेल अधिकारियों सस्पेंड कर दिया है. बास्‍केटबॉल के सभी पोलों की जांच शुरू कर दी गई है. इसके अलावा खेल विभाग ने एक जांच समिति भी गठित की गई है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के दो खिलाड़ियों की दुखद मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया, परिजनों को पांच-पांच लाख की सहायता घोषित की है. वहीं, कांग्रेस ने खिलाड़ियों की मौत को व्यवस्था द्वारा की गई हत्या करार दिया है.

अब तक क्‍या-क्‍या एक्‍शन? 

हरियाणा के रोहतक और बहादुरगढ़ में बास्केटबॉल कोर्ट में हुई दो अलग-अलग घटनाओं में बास्केटबॉल ‘हूप' का लोहे का खंभा गिरने से राष्ट्रीय स्तर के एक खिलाड़ी और एक अन्य किशोर खिलाड़ी की मौत हो गई. यह घटना लखन माजरा स्थित एक स्पोर्ट्स नर्सरी में हुई. घटना के बाद जिला खेल अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है. साथ ही राज्य सरकार ने नर्सरी की गतिविधियों पर रोक लगाते हुए खेल उपकरणों की सुरक्षा की विस्तृत समीक्षा के आदेश दिए हैं. हादसे के बाद खेल विभाग ने एक जांच समिति गठित की, जिसमें रोहतक के राजीव गांधी स्टेडियम के प्रभारी अधिकारी को भी शामिल किया गया है. हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने 28 नवंबर को पंचकूला के ताऊ देवी लाल स्टेडियम में सभी जिला खेल अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, ताकि खामियों का आकलन किया जा सके.

5-5 लाख रुपये की सहायता 

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के दो खिलाड़ियों की दुखद मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है और उन्‍होंने मृतकों के परिजनों को पांच-पांच लाख की सहायता राशि देने की घोषित की है. उन्‍होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में प्रदेश सरकार परिवारों के साथ खड़ी है. वहीं, खेल उपकरणों की खराब स्थिति पर सख्त एक्शन लिया गया है, खेल परिसरों के संपूर्ण निरीक्षण के आदेश दिये गए हैं. हमारे लिए खिलाड़ियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. मुख्यमंत्री ने साथ ही कहा कि ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगी. 

CCTV में कैद हुआ दर्दनाक हादसा 

विपक्षी दलों ने राज्य की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर निशाना साधा और राज्य में खेल ढांचा चरमराने का आरोप लगाया. रोहतक में राष्ट्रीय स्तर के बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक राठी (16) की कोर्ट में अभ्यास के दौरान छाती पर बॉस्केटबॉल हूप का लोहे का खंभा गिर जाने से मौत हो गई, वहीं पड़ोसी झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में 15 साल का अमन ऐसी ही एक घटना में घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई. पुलिस ने बताया कि मंगलवार को रोहतक में घटी यह दुखद घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. इस फुटेज में सब-जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग ले चुके हार्दिक को हूप तक पहुंचने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है. हूप से लटकने के ऐसे ही एक प्रयास में उसके ऊपर खंभा गिर गया. लखन माजरा गांव में कोर्ट के पास खेल रहे अन्य खिलाड़ियों ने हार्दिक को अस्पताल पहुंचाया जहां उसकी मृत्यु हो गई. 

'खंभे पर लगा था जंग, कई बार अधिकारियों को बताया था'

बहादुरगढ़ की घटना रविवार की है, जब अमन एक सरकारी स्‍कूल के कम्‍पाउंड में बास्केटबॉल कोर्ट में प्रैक्टिस के लिए गया था. थाना प्रभारी (शहर) दिनकर यादव ने बताया कि उसके ऊपर लोहे का खंभा गिरने से वह बुरी तरह घायल हो गया और सोमवार रात इलाज के दौरान पीजीआईएमएस रोहतक में उसकी मृत्यु हो गई. हार्दिक के रिश्ते के भाई खड़क सिंह ने मीडिया से कहा कि न केवल परिवार ने, बल्कि देश ने अधिकारियों की लापरवाही की वजह से एक उभरते बास्केटबॉल खिलाड़ी को खो दिया है. उन्होंने यह भी कहा कि लोहे के खंभे की हालत के बारे में कई बार अधिकारियों को बताया गया था जिस पर जंग लगी थी, लेकिन उसे सही करने के लिए कुछ नहीं किया गया. अपने भाई की मौत के लिए खेल विभाग और सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए खड़क सिंह ने कहा कि हार्दिक ने कभी कोई कॉम्पिटिशन नहीं छोड़ी और उसका सपना एक दिन भारतीय बास्केटबॉल की टीम को लीड करना था. उन्होंने कहा, 'हार्दिक दिन में दो बार प्रैक्टिस करता था. मंगलवार सुबह उसने जैसे ही हूप छूने की कोशिश की, खंभा उखड़ गया और उसकी छाती पर गिर गया.'

अमन को बचाया जा सकता था, लेकिन... पिता का दर्द

वहीं, अमन के पिता सुरेश ने मीडिया को बताया कि उनके बेटे को बचाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने अस्पताल के अधिकारियों के उदासीन रवैये पर अफसोस जताया जहां से उसे रेफर किया गया था. उन्होंने दावा किया कि बहादुरगढ़ के सिविल अस्पताल से उन्हें रोहतक के पीजीआईएमएस अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां हमें इंतज़ार करने को कहा गया और एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता रहा. सुरेश ने कहा कि वह अस्पताल के कर्मचारियों से किशोर का तुरंत इलाज करने की विनती करते रहे, 'लेकिन इलाज तुरंत शुरू नहीं हुआ और इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण समय बर्बाद हो गया. यहां तक कि मरीज़ के कार्ड में दर्ज उसके भर्ती होने का समय भी अस्पताल में दाखिल होने के तीन घंटे बाद का बताया गया था, और इस तथ्य की पुष्टि अस्पताल के सीसीटीवी रिकॉर्ड से की जा सकती है.' उन्होंने बताया कि हाल में उनके बेटे ने स्कूल खेलों में एक रजत और दो स्वर्ण पदक जीते हैं.

हार्दिक की दुर्घटना के गवाह बने लोग सदमे में हैं. बास्केटबॉल खिलाड़ी रोहित ने कहा, 'हम प्रैक्टिस कर रहे थे और हार्दिक हमारे साथ खेल रहा था. जब हमने थोड़ा ब्रेक लिया, तो उसने अपनी प्रैक्सि जारी रखी. इसके बाद ही ये हादसा हो गया.'

व्यवस्था द्वारा की गई हत्या... विपक्ष का आरोप 

नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इन घटनाओं पर राज्य सरकार को आड़े हाथ लिया और निष्पक्ष, उच्च-स्तरीय जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. उन्होंने भाजपा सरकार पर खेलों और खिलाड़ियों के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने गांव स्तर तक स्टेडियम बनवाए थे, ताकि युवा अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगा सकें और देश को सम्मान दिला सकें. कांग्रेस नेता ने कहा, ‘लेकिन भाजपा की मौजूदा सरकार ने कांग्रेस के बनाए खेल ढांचे का ध्यान नहीं रखा.' हुड्डा ने कहा, 'यही कारण है कि दो होनहार युवा खिलाड़ी हार्दिक और अमन की बास्केटबॉल के जर्जर खंभा गिरने से दुखद मौत हो गई.'

कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हार्दिक की मौत को एक घटना नहीं, बल्कि व्यवस्था द्वारा की गई हत्या करार दिया. उन्होंने ‘एक्स' पर कहा, 'हार्दिक हरियाणा की युवा प्रतिभा था, एक बेटा भी और एक होनहार नौजवान भी. क्या भाजपा सरकार मां- बाप को उनका बेटा वापस दे पाएगी? मुख्यमंत्री नायब सैनी की भी सीधी जिम्मेदारी है. लखन माजरा के सभी खिलाड़ी रख-रखाव की मांग व सुविधाओं को लेकर नायब सैनी से तीन महीने पहले मिले थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं- वही ढाक के तीन पात. इस आपराधिक लापरवाही का क्या कारण है? अगर आप स्टेडियम का एक पोल भी नहीं ठीक कर सकते तो सरकार क्या खाक चलाओगे?'

रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप लगाया कि स्टेडियमों में खेल उपकरण जर्जर हालत में हैं. उन्होंने कहा, ‘जिस तरह दो लोगों की जान चली गई, यह आपराधिक लापरवाही से कम नहीं है और इसके लिए सरकार जिम्मेदार है.' दीपेंद्र हुड्डा ने आरोप लगाया कि स्टेडियमों में खेल उपकरण और बुनियादी ढांचा जर्जर हालत में है. उन्होंने कहा कि जिस तरह से दो लोगों की जान गई है, वह किसी आपराधिक लापरवाही से कम नहीं है और इसके लिए सरकार ज़िम्मेदार है.

