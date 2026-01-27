Nalanda News: दहेज के लिए जिंदा जला दी 2 महीने की गर्भवती, 9 महीने पहले हुई थी शादी

बिहार के नालंदा से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया है. दहेज के लालच में एक परिवार इतना अंधा हो गया कि उन्होंने अपनी दो महीने की गर्भवती बहू को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया. स्तुति कुमारी की शादी महज 9 महीने पहले ही मेहतरमा गांव निवासी चिंटू कुमार उर्फ मणिकांत के साथ हुई थी. परिजनों का कहना है कि शादी के समय सोने की चेन देने का वादा किया गया था. इसी मांग को लेकर शादी के बाद से ही स्तुति को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था.



गर्भवती होने के बावजूद नहीं आया रहम

मृतिका के मायके वालों का आरोप है कि स्तुति 2 महीने की गर्भवती थी. कुछ दिन पहले भी उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई थी. लेकिन बीती रात हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गईं. आरोप है कि पहले उसे बुरी तरह पीटा गया और फिर शरीर पर तेल छिड़ककर आग लगा दी गई, जिससे उसकी और उसके गर्भ में पल रहे मासूम की मौत हो गई.

पुलिस की कार्रवाई और फरार आरोपी

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही आरोपी पति और ससुराल के अन्य सदस्य घर छोड़कर फरार हो गए. पुलिस ने बताया, "हमने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मॉडल अस्पताल भेज दिया है. घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है."

