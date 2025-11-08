गांधीनगर में दिल दहला देने वाली घटना, पेट्रोल पंप मालिक ने दो मासूमों संग की आत्महत्या

गुजरात के गांधीनगर जिले के कलोल तालुका स्थित बोरिसाना गांव में बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां एक व्यक्ति ने अपनी दो मासूम बेटियों के साथ नर्मदा नहर में कूदकर खुदकुशी कर ली. मृतक तीन पेट्रोल पंपों का मालिक बताया जा रहा है. जानकारी के अनुसार, युवक कल अपने घर से यह कहकर निकला था कि वह अपनी बेटियों का आधार कार्ड बनवाने जा रहा है. लेकिन देर रात तक जब वह घर नहीं लौटा, तो परिवार वालों ने सांतेज पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई.

नहर में मिला शव, परिवार में पसरा मातम

शिकायत के बाद पुलिस ने तुरंत मामले की जांच शुरू कर दी. मगर आज सुबह ही कलोल की नर्मदा नहर में एक बेटी का शव मिलने से पूरे परिवार में शोक की लहर दौड़ गई. इसके बाद पुलिस ने तलाशी अभियान को और तेज कर दिया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल पुलिस आत्महत्या के पीछे की वजहों की जांच कर रही है. यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है और स्थानीय लोग स्तब्ध हैं कि एक पिता ने ऐसा कदम क्यों उठाया.