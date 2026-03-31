खेल-खेल में हो गया हादसा, राजकोट की बिल्डिंग के स्वीमिंग पूल में डूबने से भाई-बहन की मौत, VIDEO

गुजरात के राजकोट में सोपान हाइट्स बिल्डिंग के स्विमिंग पूल में डूबने से दो मासूम बच्चों की मौत हो गई.घटना की जानकारी मिलते ही बिल्डिंग में साफ-सफाई का काम करने वाले बच्चों के माता-पिता मौके पर पहुंचे और दोनों के शवों को पानी से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया पर उन्हें बचाया नहीं जा सका. पुलिस ने दोनों भाई-बहन के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

क्या है पूरी घटना?

मिली जानकारी के अनुसार, रैया धार इलाके में स्थित 'ड्रीम सिटी' के सामने सोपान हाइट्स बिल्डिंग में 30 मार्च को एक दर्दनाक घटना सामने आई.दोपहर 2:30 से 3:30 बजे के बीच, बिल्डिंग में सफाई का काम करने वाले नेपाली परिवार के दो बच्चे खेलते-खेलते स्विमिंग पूल के पास पहुंच गए थे.इस दौरान, बड़ी उम्र के बच्चों के नहाने वाले गहरे पूल में छोटी बहन नहाने के लिए उतरी, तभी बहन को डूबता देख बड़ा भाई उसे बचाने के लिए दौड़ा. पानी गहरा होने के कारण डूबने से दोनों भाई-बहन की मौके पर ही मौत हो गई.

नेपाल के रहने वाले हैं दोनो भाई-बहन

जैसे ही इस बात का पता चला, सोपान हाइट्स के निवासी और बच्चों के माता-पिता तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे. दोनों बच्चों को स्विमिंग पूल से बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस मामले की सूचना यूनिवर्सिटी पुलिस को भी दी गई. यूनिवर्सिटी पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर दीपेश करणभाई भंडारी (उम्र 7 वर्ष) और देपसीका करणभाई भंडारी (उम्र 5 वर्ष) के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया है कि मृतक बच्चों का परिवार मूल रूप से नेपाल का रहने वाला है और पिछले 14 दिनों से राजकोट के सोपान हाइट्स में सफाई कर्मचारी के रूप में काम कर रहा था.

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