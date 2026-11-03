पिता ने मोबाइल चलाने से रोका, गुस्साई बेटी ने कुकर के ढक्कन से किया हमला; फिर चाकू से गोदा

गुजरात के सूरत शहर से रिश्तों को झकझोर देने वाली एक घटना सामने आई है. यहां एक मामूली घरेलू विवाद इतना बढ़ गया कि एक बेटी पर अपने ही पिता की हत्या करने का आरोप लग गया. बताया जा रहा है कि घर के कामकाज और मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर शुरू हुई बहस कुछ ही देर में हिंसक झड़प में बदल गई. इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.

मामला अमरोली थाना क्षेत्र के आवास H-5 का है. घटना 31 अक्टूबर 2026 की रात करीब 10:30 बजे हुई. पुलिस के अनुसार परिवार के भीतर चल रहे विवाद के दौरान पिता और बेटी के बीच तीखी कहासुनी हो गई थी.

पिता की नसीहत पर बढ़ा विवाद

जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान रमेशसिंह कैलाशसिंह राजपूत के रूप में हुई है. वह मजदूरी करके अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे. परिवार में उनकी पत्नी और बेटी काजल साथ रहती थीं.

घटना वाली रात रमेशसिंह ने बेटी को घर के कामकाज को लेकर टोका था. उन्होंने बेटी से मोबाइल फोन का अधिक इस्तेमाल न करने के लिए भी कहा था. इसी बात पर दोनों के बीच बहस शुरू हुई. देखते ही देखते माहौल इतना गर्म हो गया कि विवाद ने हिंसक रूप ले लिया.

ढक्कन और चाकू से किए गए हमले का आरोप

पुलिस जांच में सामने आया है कि बहस के दौरान काजल ने गुस्से में आकर नॉन-स्टिक पैन के ढक्कन से अपने पिता के सिर पर वार किया. इसके बाद उसने घर में मौजूद चाकू उठाकर उनके पेट पर हमला कर दिया. हमले में रमेशसिंह गंभीर रूप से घायल हो गए. परिवार के लोगों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. पिता की मौत की खबर मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा.

आरोपी बेटी हिरासत में, जांच जारी

घटना की सूचना मिलते ही अमरोली पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी बेटी को हिरासत में ले लिया. बाद में उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. सूरत शहर एल डिवीजन के इंचार्ज एसीपी पार्थ चोवटिया ने बताया कि शुरुआती जांच में मोबाइल फोन के इस्तेमाल और घरेलू विवाद को घटना की मुख्य वजह माना जा रहा है. पुलिस मामले के हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें | अहमदाबाद में हिट एंड रन केस, बेकाबू फॉर्च्यूनर ने फुटपाथ पर सो रहे मां-बेटे को कुचला, दोनों की मौत