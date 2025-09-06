गुजरात के पावागढ़ मंदिर पास हुआ दर्दनाक हादसा, 800 मीटर ऊंचे रोपवे का टूटा तार, 6 लोगों की मौत

गुजरात के पंचमहाल जिले में एक बड़ा हादसा हुआ है. दरअसल यहां प्रसिद्ध पावागढ़ पहाड़ी पर शनिवार को एक माल ढुलाई रोपवे का तार टूट गया. इस हादसे में छह लोगों की मौत हो गई. बता दें कि ये पहाड़ी अपनी चोटी पर स्थित महाकालिका मंदिर के लिए प्रसिद्ध है.

ऐसे हुआ हादसा

एसपी हरेश दुधात ने हादसे में छह मौतों की पुष्टि की. उन्होंने कहा, पुलिस और अग्निशमन दल राहत एवं बचाव कार्यों के लिए मौके पर मौजूद हैं.वहीं डीएम अजय दहिया ने बताया कि, "विभिन्न वस्तुओं को ले जाने के लिए बनाया गया रोपवे छह लोगों को लेकर नीचे की ओर जा रहा था, तभी यह हादसा हो गया. मृतकों में दो लिफ्ट ऑपरेटर, दो मजदूर और दो अन्य लोग शामिल हैं. तार टूटने से केबल कार उस आधार बिंदु के पास गिरी, जहां रोपवे का पहला टावर स्थित है."

मंदिर 800 मीटर ऊंचाई पर मौजूद

हालांकि, स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि केबल कार कितनी ऊंचाई से गिरी. बता दें कि पावागढ़ पहाड़ी पर महाकालिका मंदिर लगभग 800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है.

रोपवे आम जनता के लिए बंद था

श्रद्धालु मंदिर पहुंचने के लिए या तो लगभग 2,000 सीढ़ियां चढ़ते हैं या फिर केबल कार का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि, अधिकारियों ने बताया कि खराब मौसम के कारण रोपवे को सुबह से ही आम जनता के लिए बंद कर दिया गया था.

रोपवे के तार टूटने के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं. ऐसे में सरकार को इन हादसों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है.