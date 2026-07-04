Video: अर्जेंटीना से मिली हार ने तोड़ा दिल, बेटे और वाइफ के पास जाकर फूट-फूट कर रो पड़ा काबो वर्डे का खिलाड़ी

Cape Verde player cries with his wife and son: फुटबॉल एक ऐसा खेल है जहां जीत और हार के बीच का अंतर बहुत कम होता है. अक्सर अहम टूर्नामेंट्स से बाहर होने पर या फाइनल हारने पर खिलाड़ी खुद को रोने से रोक नहीं पाते. ऐसा ही कुछ फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में अर्जेंटीना और काबो वर्डे के बीच मैच के दौरान हुआ, जब काबो वर्डे के खिलाड़ी हारने पर फूट-फूट कर रो पड़े. दरअसल, अर्जेंटीना ने काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम-16 में जगह बना ली है. काबो वर्डे ने पूरे मुकाबले में अर्जेंटीना के ऊपर दबाव बनाए रखा और मैच का नतीजा अतिरिक्त समय में जाकर निकल सका. निर्धारित 90 मिनट में स्कोर 2-2 की बराबरी पर रहा. हालांकि, अतिरिक्त समय में डिने बोर्गस अपना ही गोल (आत्मघाती गोल) कर बैठे, जिसके चलते पहली बार विश्व कप में शामिल हुई काबो वर्डे के यादगार सफर पर विराम लग गया. एक समय ऐसा लगा कि अर्जेंटीना को हार का सामना करना पड़ेगा. लेकिन किस्मत ने काबो वर्डे का साथ नहीं दिया.
बेटे और वाइफ के पास जाकर फूट-फूट कर रो पड़ा खिलाड़ी
यही कारण था कि जब काबो वर्डे की टीम हारी तो उनके खिलाड़ी रोने लगे, खिलाड़ियों के आंखों से आंसू निकले, लेकिन डिफेंडिंग चैंपियंस के खिलाफ काबो वर्डे फुटबॉलरों की बहादुरी भरी कोशिश के लिए मैच देखने आए दर्शकों ने उनकी तारीफ की और जब वे मैदान से बाहर जा रहे थे, तो खड़े होकर उनका सम्मान किया.
Congratulations, Argentina—but what Cape Verde achieved has gone down in history. Thank you, Cape Verde, for adding such brilliance to the World Cup. ❤️ pic.twitter.com/bGMZpkabeM— Shaurya Mishra (@shauryabjym) July 4, 2026
Esto es el futbol y lo que más importa en este mundo, la familia.— Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) July 4, 2026
Un jugador de Cabo Verde llora con su esposa e hijo tras el partido vs Argentina.
pic.twitter.com/tvw5KUFw6S
अर्जेंटीना को मिली जीत
मुकाबले में अर्जेंटीना और काबो वर्डे के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली. हालांकि, मैच के 29वें मिनट में लियोनेल मेसी ने अर्जेंटीना को 1-0 की बढ़त दिलाई. लिसेंड्रो मार्टिनेज के बेहतरीन पास को मेसी ने गोल में तब्दील करने में कोई गलती नहीं की. इसके बाद पहले हाफ में दोनों टीमों की तरफ से कई प्रयास किए गए, लेकिन कोई गोल नहीं हो सका .
दूसरे हाफ के आगाज के साथ ही काबो वर्डे ने मैच के 59वें मिनट में गोल करते हुए हर किसी को चौंका दिया. डेरॉय डुआर्टे ने बॉक्स के नीचे एक शानदार ड्राइव्ड शॉट लगाकर स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया. इसके बाद 90 मिनट तक के खेल में स्कोर 1-1 की बराबरी पर रहा. अतिरिक्त समय में अर्जेंटीना की ओर से 92वें मिनट में लिसांद्रो मार्टिनेज ने दूसरा गोल दागा और टीम को 2-1 की बढ़त दिलाई.
हालांकि, काबो वर्डे के लिए 103वें मिनट में सिडनी लोप्स काब्रेल ने शानदार गोल दागा और स्कोर को 2-2 से बराबर कर दिया. काबो वर्डे के बेहतरीन खेल को देखकर अर्जेंटीना पर उलटफेर का खतरा मंडरा रहा था. मैच का नतीजा निकालने के लिए अतिरिक्त 15 मिनट का समय लिया गया. मैच के 111वें मिनट में कॉर्नर पर मिले मौके पर मेसी ने गोल करने का प्रयास किया, लेकिन काबो वर्डे के डिने बोर्गस बचाव करने की कोशिश में अपना ही गोल कर बैठे। काबो वर्डे ने इसके बाद गोल करने के दो और प्रयास किए, लेकिन टीम को सफलता हाथ नहीं लग सकी.
(IANS के इनपुट के साथ)
ये भी पढ़ें- FIFA World Cup 2026: अर्जेंटीना की काबो वर्डे के खिलाफ रोमाांचक जीत, मेसी ने रचा इतिहास, ऐसा करने वाले दुनिया के इकलौते खिलाड़ी
ये भी पढ़ें- IND vs ENG: कितने बजे से शुरू होगा दूसरा T20, भारत में FREE में कैसे देख पाएंगे Live मैच
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं