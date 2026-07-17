FIFA World Cup 2026: ईरान युद्ध के बीच FIFA फाइनल मैच में शिरकत करेंगे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, व्हाइट हाउस ने की पुष्टि

Donald Trump will attend the 2026 FIFA World Cup: व्हाइट हाउस ने पुष्टि की है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रविवार (स्थानीय समय) को न्यूयॉर्क-न्यू जर्सी स्टेडियम में स्पेन और अर्जेंटीना के बीच होने वाले FIFA वर्ल्ड कप 2026 के फ़ाइनल में शामिल होंगे. व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने गुरुवार (स्थानीय समय) को एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान यह घोषणा की और वीकेंड के लिए राष्ट्रपति का शेड्यूल बताया. लेविट के अनुसार, टूर्नामेंट के फ़ाइनल मैच के लिए न्यू जर्सी जाने से पहले ट्रंप न्यूयॉर्क शहर में ट्रंप टॉवर में FIFA के एक रिसेप्शन में शामिल होंगे. उन्होंने कहा, "शुक्रवार को राष्ट्रपति ट्रंप टॉवर में FIFA रिसेप्शन में शामिल होने के लिए न्यूयॉर्क शहर जाएंगे, और उसके बाद रविवार को स्पेन और अर्जेंटीना के बीच होने वाले FIFA वर्ल्ड कप फ़ाइनल में शामिल होंगे."

अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित FIFA वर्ल्ड कप 2026 का समापन न्यू जर्सी के न्यूयॉर्क-न्यू जर्सी स्टेडियम में होने वाले फ़ाइनल के साथ हो रहा है. प्रेस सेक्रेटरी ने इस टूर्नामेंट को "अमेरिकी इतिहास का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला, सबसे सुरक्षित और सबसे सफल वर्ल्ड कप" बताया और दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजनों में से एक की मेज़बानी में अमेरिका की भूमिका पर ज़ोर दिया.

लेविट ने आगे कहा, "उनकी मौजूदगी अमेरिकी इतिहास के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले, सबसे सुरक्षित और सबसे सफल वर्ल्ड कप के समापन को यादगार बनाएगी. यह उस टूर्नामेंट का एक शानदार समापन है जिसने दुनिया के सबसे बड़े मंच पर मेज़बानी करने की अमेरिका की क्षमता को दिखाया है." पिछले महीने, FIFA के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने कहा था कि ट्रंप वर्ल्ड कप फ़ाइनल में शामिल होंगे, जहां वो मैच देखेंगे और संयुक्त रूप से विजेता टीम को ट्रॉफी सौंपेंगे.

फॉक्स न्यूज़ पर एक इंटरव्यू के दौरान इन्फेंटिनो ने कहा, "हम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर वर्ल्ड कप फ़ाइनल का आनंद लेंगे और साथ मिलकर विजेता को ट्रॉफी सौंपेंगे." अमेरिकी राष्ट्रपति को पहले ही बता दिया गया था कि FIFA चाहता है कि वो टूर्नामेंट के विजेताओं को ट्रॉफी सौंपें. समापन समारोह में शामिल होने के लिए मैक्सिको और कनाडा के अधिकारियों को भी आमंत्रित किए जाने की उम्मीद है.

ट्रंप ने FIFA क्लब वर्ल्ड कप के दौरान तब सबका ध्यान खींचा था जब वे चेल्सी के कप्तान रीस जेम्स के बगल में पोडियम पर खड़े थे, और लंदन के क्लब ने पिछले साल ट्रॉफी जीती थी. चेल्सी के फ़ॉरवर्ड कोल पाल्मर साफ़ तौर पर उलझन में दिखे, जबकि इन्फेंटिनो ने पहले तो ट्रंप को वहाँ से ले जाने की कोशिश की, लेकिन बाद में उन्हें वहीं रुकने के लिए कहा.

FIFA के आम नियमों के मुताबिक, वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी को आमतौर पर एक स्टैंड पर रखा जाता है और जीतने वाली टीम उसे प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए स्टेज तक ले जाती है.

बुधवार को इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 2-1 से शानदार वापसी करते हुए जीत हासिल करने के बाद, अर्जेंटीना अब रविवार, 19 जुलाई (लोकल टाइम) को FIFA वर्ल्ड कप 2026 के फ़ाइनल में स्पेन का सामना करेगा. स्पेन ने मंगलवार को फ़ेवरेट मानी जा रही फ़्रांस को 2-0 से हराकर फ़ाइनल में अपनी जगह पहले ही पक्की कर ली थी.