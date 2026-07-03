गोलकीपर है या दीवार, उनाई सिमोन ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 36 साल पुराना कीर्तिमान हुआ ध्वस्त

स्पेन के गोलकीपर उनाई साइमन ने विश्व कप फुटबॉल के इतिहास में सबसे लंबे समय तक गोल न खाने का 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है. उन्होंने बृहस्पतिवार को ऑस्ट्रिया के खिलाफ 3-0 की जीत में मौजूदा विश्व कप में लगातार चौथी बार क्लीन शीट (एक भी गोल नहीं खाना) हासिल की. साइमन के इस रिकॉर्ड की शुरुआत पिछले विश्व कप से हुई थी और उन्होंने अभी तक विश्व फुटबॉल के सर्वोच्च मंच पर 519 मिनट तक कोई गोल नहीं होने दिया है. इस तरह से उन्होंने इटली के मशहूर गोलकीपर वाल्टर ज़ेंगा का 1990 में बनाया गया रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने तब लगातार 517 मिनट तक कोई गोल नहीं होने दिया और पांच मैचों में लगातार क्लीन शीट रखीं थी.

साइमन को मौजूदा विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर में शामिल नहीं किया गया लेकिन इस 29 वर्षीय खिलाड़ी ने अपने शानदार खेल से विश्व कप की रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कर दिया. स्पेन ने इस विश्व कप में अभी तक एक भी गोल नहीं खाया है, और उसके गोलकीपर को केवल चार बचाव करने पड़े हैं. ऑस्ट्रिया के खिलाफ एक भी नहीं, जिसने अपने पांचों शॉट लक्ष्य पर नहीं मारे.

स्पेन के कोच लुइस डे ला फुएंते ने कहा,"मुझे उस पर गर्व है. मुझे लगता है कि वह मेरे परिवार का सदस्य है. मैं उसके लिए बहुत खुश हूं." पिछले लगभग पांच साल से साइमन स्पेन के लिए गोलकीपर के तौर पर पहली पसंद रहे हैं. उन्होंने डेविड राया और जोन गार्सिया से प्रतिस्पर्धा के बावजूद अपनी जगह बनाए रखी है.

साइमन और स्पेन ने 2022 में कतर में खेले गए विश्व कप में चार मैचों में सिर्फ तीन गोल खाए, फिर भी उन्हें टूर्नामेंट से जल्दी बाहर होना पड़ा था. साइमन का गोल न खाने की यह सिलसिला स्पेन की जापान से 2-1 की हार के दौरान शुरू हुआ और मोरक्को के साथ गोलरहित ड्रॉ तक जारी रहा. मोरक्को ने तब पेनल्टी शूटआउट में साइमन के खिलाफ अपने चार पेनल्टी में से तीन को गोल में बदलकर स्पेन को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था.

साइमन अपनी इंटरनेशनल सफलता का क्रेडिट अपने शानदार नतीजों और डी ला फुएंते के साथ अपने मज़बूत रिश्ते को देते हैं. साइमन और डी ला फुएंते 2015 से एक-दूसरे के साथ हैं, जब कोच और उनके 18 साल के कीपर ने ग्रीस में यूरोपियन अंडर-19 चैंपियनशिप जीती थी. वे स्पेन के यूथ सिस्टम में साथ रहे और फिर 2023 की शुरुआत में फिर से मिले, जब डी ला फुएंते ने सीनियर नेशनल टीम की कमान संभाली और तुरंत स्पेन के शानदार इतिहास के सबसे सफल दौर में से एक की शुरुआत की.

यह भी पढ़ें: क्रिस्टियानो रोनाल्डो फीफा वर्ल्ड कप के बाद लेंगे संन्यास? पुर्तगाली स्टार की बहन का बड़ा दावा

यह भी पढ़ें: क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम हुआ एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड, क्रोएशिया के खिलाफ गोल दागकर रचा इतिहास